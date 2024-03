Bastia : Les magnifiques portraits de Ninu Art en exposition au Centre Vision Futura

Mais pourquoi Ninu au fait ? « J’ai pris ce pseudo en référence au lac de Ninu, au GR 20, que j’ai pratiqué il y a une trentaine d’années. C’est aussi un clin d’œil à mes racines corses : ma grand-mère est de Bastia. J’ai aussi mon autre grand-mère qui est Sarde » souligne l’artiste.

Très jeune Ninu a été attirée par les arts plastiques et son cursus parle pour elle : 3 ans d’études d’Arts appliqués, 2 ans en architecture intérieure et aussi une formation de maquettiste PAO, Publication Assistée par Ordinateur. Au fil des années, Ninu s’est spécialisée dans les portraits. Portraits, en acrylique, de personnages célèbres comme Jean Reno (Léon), portraits d’enfants (Lulaby, Sady..) imaginaires, portraits inspirés par la BD comme le Batman plus vrai que nature mais aussi des portraits de gens ordinaires ou d’animaux tels tigre (Altaïca), mouflon (Romulus) ou vaches d’Aubrac (Hésat et sa sœur).





«Mes portraits, qu’ils représentent des humains ou des animaux, sont un mélange de réalisme et de fantaisie. Chacune de mes toiles est réalisée à partir de différentes techniques pour créer les textures, les couleurs et les contrastes vibrants de mes sujets, chacune est une invitation à entrer dans un univers différent, une exploration des émotions. Le regard intense et profond est une caractéristique commune à toutes mes œuvres, un moyen de communiquer l’essence intérieure de chaque individu ou animal. Je suis fasciné par la capacité des yeux à révéler les émotions et les pensées cachées, et je m’efforce de capturer cette profondeur. Je travaille aux pinceaux, couteaux mais aussi beaucoup avec mes mains, mes doigts ».





Un travail de toute beauté et des œuvres qui ont déjà connu un vif succès lors de précédentes expositions à Naucelle ou Rodez, en Occitanie. Certaines sont mêmes actuellement aux enchères. Des toiles, et d’autres, que les insulaires pourront également retrouver prochainement au Festival des arts de Lumio ou au Spazziu à L’Île Rousse.





Popyna aussi

À ses côtés au Centre Vision Futura, ne boudons pas notre plaisir, une autre artiste, sculptrice elle : Popyna, aussi rousse que Ninu est brune. « On travaille toutes les deux dans le même sens » souligne Ninu. «Beaucoup de choses nous relient. Par exemple toutes les deux nous avons souffert de problèmes de vue. Ces troubles ophtalmiques ont enrichi notre expression artistique respective. Et avouez que c’est peu banal d’exposer dans un centre spécialisé pour la vue. Il y a vraiment une histoire qui nous unit derrière cette exposition, il y a aussi de la force et de la puissance ».





Installée en Balagne, Popyna se distingue par sa maitrise de la terre qu’elle transforme avec habileté en bronze pour offrir des œuvres à la fois en terres cuites patinées ou en bronze. Le Talent de ces deux belles artistes se croisent pour notre plus grand plaisir jusqu’au 31 mars à Vision Futura, place Fontaine Neuve à Bastia.