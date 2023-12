Bastia : Les droits de l’enfant en débat au cinéma Le Studio

Ce film réalisé par Rod Barr et Alejandro Monteverde, sorti en novembre dernier, est un thriller basé sur l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie, pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels.

« Les diverses thématiques liées à l’enfance sont traitées depuis longtemps au cinéma et rarement les films laissent indifférents qu’ils soient d’Yves Robert, de Victor Erice, de François Truffaut, de Sandrine Veysset, ou encore de Francois Ozon, pour ne citer que ces seuls réalisateurs » souligne Alexandra Belmonte, coordinatrice des dispositifs Ecole et Cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma. « Quand un film d’un réalisateur mexicain, produit par le cinéma américain aborde le sujet de la dignité de l’enfant, le respect de sa protection y compris par le prisme des atteintes sexuelles et des trafics, ce cinéma-là, avec ses forces et ses faiblesses, mérite d’être vu avant d’être débattu, critiqué, adulé ou contesté ».



Et ce sont justement les droits de l’enfant qui ont conduit les deux associations cinéphiles le « Ciné-Club in Bastia » et « Studio Animations » à programmer ce film « Sound of Freedom » en référence à la Journée internationale des droits de l’enfant, elle-même en référence à la convention internationale des droits de l’enfant adoptée en novembre 1989.

« Les enfants sont plus vulnérables que les adultes » souligne encore A. Belmonte. « Sans droit de vote ni influence politique ou économique, ils sont des citoyens en devenir. Le développement respectueux des enfants est crucial pour l’avenir de toute société. Pour toutes ces raisons, le monde s’est doté de la Convention internationale des droits de l’enfant. Pour la première fois de l’histoire un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables ».



Cette Convention internationale est juridiquement contraignante pour les États , 197, signataires. C’est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire. Et aujourd’hui, seuls les États-Unis manquent à l’appel.