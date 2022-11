Bastia : Les Restos du cœur s'installent dans de nouveaux locaux

Dans le cadre du projet de réaménagement du site de l’ancien collège de Montesoru où les anciens bâtiments, vétustes et insalubres, sont en cours de démolition, plusieurs associations sont en cours de relogement dont les Restos du cœur dont les misions relèvent de l’assistance apportée aux personnes en difficulté et de l’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.



La mairie a ainsi racheté des locaux situés au 522 avenue de la Libération (600 000 €) et les a rénovés. Ces travaux de rénovation de 550 000 €, réalisés par les architectes bastiaises Marie Tomasini et Aurélie Stefani, ont été financés par la Ville à hauteur de 20%, l’État et le FEDER, à hauteur de 80%. Les travaux qui avaient débuté en avril dernier, se sont achevés le 11 octobre.



250 bénéficiaires à Bastia

Les locaux bastiais des Restos du cœur comprennent un entrepôt de 271 m2 à l’arrière, permettant aux bénévoles de l’association (environ 70 en HC) d’y stocker des denrées grâce à deux chambres froides et un centre de distribution de 334m2 à l’avant. Ce centre de distribution permettra à tous les bénéficiaires, environ 250, d’être accueillis pour obtenir un repas chaud grâce à une cuisine et une salle de 130m2.



Le reste de l’espace disponible sert de dépôt de vêtements et de conserves, stockage permettant une distribution à l’échelle départementale. Des bureaux ont également été installés, destinés au responsable du centre et au recueil des inscriptions. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est garantie grâce à une place de stationnement PMR et à des rampes d’accès. « C’est un projet qui s’est aussi monté en bonne intelligence avec les copropriétaires des lieux » souligne Paule Graziani. «Tout le monde, de l’Etat à la mairie, s’est mobilisé pour cette réalisation et la MAE nous a quant à elle offert le mobilier. On ouvre cette 38ème campagne dans de très bonnes conditions ».





Pierre Savelli, le maire se disait lui aussi très heureux, fier et ému devant cette réalisation : « Cela prouve que quand on peut se réunir touts autour d’un projet on y arrive. C’est un lieu stratégique, que l’on voulait à proximité de la ville même, un lieu de passage bien desservi par les bus et le train. Peu les gens qui viennent pour l’instant en voiture, se rendront compte que ces moyens de transports sont le plus commode pour eux. ».



Info +

Les locaux des Restos du cœur sont ouverts les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Soutien scolaire et aide à la personne le mercredi.