Bastia : Le théâtre ferme mais la qualité de la saison culturelle demeure

C’est donc officiel, le théâtre de Bastia fermera ses portes pour reconstruction le 14 octobre prochain après une ultime représentation sur ses planches qui lui sera dédiée : C’era una volta … U teatru di Bastia. « Un spectacle pluridisciplinaire mêlant chant, danse, musique, théâtre et comportant plein de surprises, un beau moment populaire », souligne Frédérique Balbinot, la directrice du théâtre.



Pour pallier la fermeture de ce lieu emblématique dont la fréquentation est sans cesse en augmentation, la municipalité a dû trouver des solutions palliatives. « Il a fallu se réinventer » explique le maire Pierre Savelli. « On a déplacé le centre de gravité culturel de la ville du théâtre à l’Alb’Oru dans les quartiers sud. En accord avec la CAB, des navettes seront mises en place entre le centre-ville et Lupino les soirs de spectacle. C’est une chance pour l’Alb’Oru de trouver sa place dans le paysage culturel bastiais et corse ».



Alors que le premier magistrat de la ville remerciait le personnel de l’action culturelle de leur investissement dans ces nouveaux projets, son adjointe déléguée à la culture, Mattea Lacave, en disait un peu plus long sur la programmation 2023/2024. «Avec la disparition du théâtre, on va sortir de notre zone de confort et on va proposer aussi une riche programmation hors les murs pour aller plus prés de l’habitant. L’action culturelle tient une part importante dans notre politique et notamment envers les groupes émergents. Sans oublier les actions très importantes de nos médiathèques et bibliothèques qui sont intégrées dans notre développement culturel ».





« La culture infuse de partout »

Lors de cette présentation de la saison, la directrice des Affaires culturelles de la Ville, Delphine Ramos, se réjouissait de la bonne santé de la culture à Bastia : « La culture infuse dans toute la ville, dans de nombreux lieux et on doit accompagner cela. On sort d’une période complexe avec notamment le COVID mais on s’est aperçu que lors de la saison dernière, le public était revenu dans les lieux culturels. On a enregistré entre 8000 et 10 000 spectateurs sur nos divers spectacles, une soixantaine de classes ont fréquenté nos bibliothèques et médiathèques, nos spectacles « jeune public » ont été vus par plus de 2000 enfants et adolescents et plus de 100 actions ont été menées par le service culturel ».



Quid de la saison 2023/2024 ? « On a souhaité repenser notre façon de fonctionner pour essayer de mobiliser, bousculer les artistes, stimuler leurs créations, redessiner des projets à l’Alb’Oru avec aussi une politique tarifaire attractive puisqu’il n’y aura pas d’augmentation ».



Alors qu’elle sera dans quelques jours, « sans domicile fixe », Frédérique Balbinot, a multiplié les initiatives pour transporter certains spectacles hors les murs, avec teatru à l’apertu : «Cette programmation hors les murs, teatru à l’apertu, est un véritable challenge pour nous. On investira plusieurs lieux comme la Fabrique de Théâtre Alibi ou Sparti musica. Ce sera bien sûr plus facile l’été. L’hiver on aura une forme plus intimiste. Tout est bousculé certes, mais pour le meilleur ».



Le Centre Culturel l’Alb’Oru va donc prendre donc une place très importante dans la vie des Bastiais. « La programmation de notre centre culturel est issue d’un travail collectif » explique Eloïse Casanova en charge de la programmation des lieux. « Il y aura la qualité et la diversité. Il y en aura pour tous les goûts avec des exclusivités, des premières, des artistes confirmés et en reconnaissance, des spectacles pour la jeunesse, car ici à l’Alb’Oru on œuvre beaucoup pour la jeunesse.»



En ouverture de la saison ce samedi 23 septembre de 10h à 19h à l’Alb’Oru la 3e édition de Musica Day, Une journée dédiée à la musique et à la convivialité, et rythmée par des animations musicales. Au programme : vendre et acheter des instruments, dénicher des vinyles, découvrir les ateliers de l’Alb’Oru…