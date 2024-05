Bastia : Le retour de la Fête-Dieu après plus de 70 ans

Pendant plusieurs années, les confréries de Bastia ont manifesté leur désir de rétablir cette tradition. La Fête-Dieu est une célébration essentielle dans le calendrier liturgique, et les cinq confréries de Bastia intra-muros - San Ghjisè, Santa Crò, San Carlu, San Roccu et A Cuncezziò - ont travaillé d'arrache-pied pour que cette procession voie de nouveau le jour. Grâce à leurs efforts concertés, et avec le soutien du Cardinal Bustillo, cette déambulation pieuse reprendra vie dans les rues de Bastia ce dimanche. Cette solennité du Saint-Sacrement, célébrée soixante jours après Pâques, est dédiée à l'Eucharistie. Elle constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, un moment fort du calendrier chrétien. Si cette tradition est restée vivace dans certaines paroisses de Corse, elle avait disparu de Bastia. Dimanche matin, à 10h, l'Ostie sera consacrée dans la paroisse Notre Dame des Victoires à Lupinu avant d'être transportée à l'église de San Ghjisè pour le début de la procession.

Le Cardinal Bustillo portera l'Eucharistie dans un ostensoir, l'exposant à l'adoration des fidèles et les bénissant tout au long d'un parcours soigneusement défini. L'Eucharistie sera abritée sous un dais (baldaquin mobile) porté par six confrères. Le dais utilisé pour cette procession est une pièce précieuse, offerte par l'Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, à la cathédrale Sainte-Marie, et restaurée par la confrérie Santa Croce pour cette occasion.

Pendant la procession, des arrêts seront effectués devant les reposoirs (E Cappelle) à l'entrée de chaque oratoire des confréries participantes. Chaque halte, décorée de fleurs, permettra à l'officiant d'encenser l'Eucharistie et de bénir les fidèles avec l'ostensoir. Depuis plusieurs mois, les confrères collaborent étroitement avec l'Évêché d'Ajaccio et la Mairie de Bastia pour la résurgence de cette ancienne tradition bastiaise.



Près de 300 confrères présents



« De mémoire de Bastiais, la Fête-Dieu était la procession la plus importante de l'année, un moment de commémoration extraordinaire. C'était la seule fois où le corps du Christ sortait de l'église pour aller vers les fidèles. se souvient Joseph Gandolfi, président de l'archiconfrérie de San Ghjisè. Le Père Dufour nous a aidés à choisir les textes et les chants appropriés. Chaque confrérie glorifie son Saint, mais la procession du Saint-Sacrement est la plus prestigieuse. Nous avons effectué des recherches pour reconstituer cette célébration telle qu'elle était autrefois. Nous espérons qu'elle retrouvera toute son importance, tant cultuelle que culturelle. Cette procession est une démonstration d'union derrière le Corps du Christ. D'autres confréries, venues de Cap, de A Serra, de Lucciana et de Balagne, se joindront à nous, même si certaines resteront chez elles pour célébrer le même office. Environ 300 confrères seront présents pour entourer l'Eucharistie et chanter des hymnes en son honneur. Nous remercions la Mairie de Bastia pour son soutien, la mise à disposition de la Police Municipale pour la sécurité et le verre de l'amitié offert après la procession sur la place du marché. »





Parcours de la Procession



- Départ : 16h, Église Saint Joseph

- Cathédrale Sainte Marie

- Oratoire Sainte Croix

- Rue Chanoine Letteron

- Église Saint Charles

- Boulevard Paoli / Rue Miot

- Rue Napoléon, Oratoire Saint Roch

- Oratoire Immaculée Conception

- Arrivée : Église de Saint Jean-Baptiste