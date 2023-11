Bastia : « Le petit garde rouge » à l’affiche de l’Alb’Oru ce vendredi

« Ce spectacle est tiré de - Mao et Moi - un album autobiographique de Chen Jiang Hong paru en 2008 » souligne François Orsoni. Chen Jiang Hong a quitté la Chine peu de temps après avoir fini les Beaux- Arts de Pékin pour se reconstruire ailleurs, dans ses livres, dans ses images et dans ses tableaux, en France et maintenant sur la scène. François Orsoni et Chen Jiang Hong se sont rencontrés à Paris en 2008 et ont travaillé une première fois ensemble sur la pièce « Contes chinois », un spectacle adapté de deux contes traditionnels chinois « Le Cheval magique de Han Gan » et « Le Prince Tigre ». En 2023, ils poursuivent leur collaboration avec ce nouveau beau spectacle : Le Petit garde rouge. « Le petit garde rouge retrace le parcours d’un enfant chinois, Chen Jiang Hong, pris dans la tourmente de l’Histoire. Alors qu’il coule une enfance paisible auprès de ses parents, grands-parents et sa sœur sourde-muette, sa vie est bouleversée par l’arrivée de la Révolution Culturelle ». Avec ses yeux d’enfant Chen Jiang Hong verra défiler violence, spoliation, propagande, humiliation. Dans son Mao et moi, l’auteur dessine son quotidien frappé par la mort de son grand-père et la propagande maoïste. Aujourd’hui, dans une mise scène de François Orsoni, il est présent sur scène accompagné de trois interprètes et d’une bruiteuse. Il peint les personnages et les décors de son autobiographie. La scène est à la fois sa maison d’enfance et son atelier d’artiste et ses fresques sont projetées sur grand écran, une véritable magie visuelle de couleurs et de saisissants contrastes. Le plateau se transforme en un gigantesque livre d’images pour un fabuleux voyage visuel, sonore et documentaire. Humaniste, politique, Le Petit Garde retrace un combat exemplaire pour la liberté.