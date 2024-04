Bastia : Le lycée Jeanne d'Arc en voyage scolaire à Florence

Du 25 au 29 mars dernier, les élèves de 2nde, 1ère et Terminale option arts plastiques et option corse du lycée Jeanne d’Arc de Bastia ont eu le privilège de découvrir les trésors de Florence dans le cadre d'un projet interdisciplinaire initié depuis une dizaine d'années.



Accompagnés de leurs professeurs, Nadine Graziani et Stéphane Pergola, les jeunes ont arpenté les rues historiques de la ville toscane, émerveillés par sa richesse architecturale et artistique. De la majestueuse cathédrale Santa Maria del Fiore au célèbre Ponte Vecchio en passant par la chapelle des Médicis, ils ont plongé pendant plusieurs jours au cœur du berceau de la Renaissance italienne.



Lors de cette escapade, les élèves ont participé à diverses activités culturelles, telles qu'une journée de classe découverte organisée par l'Institut français de Florence, où ils ont exploré la technique du collage artistique. Ils ont également suivi le parcours Samperu Corsu, compagnon d’armes du célèbre Giovanni Medici dit Giovanni delle bande nere avec la visite de l’impressionnante chapelle des Médicis. Chaque visite a été minutieusement sélectionnée pour être en adéquation avec les problématiques des programmes des différentes disciplines, offrant ainsi aux élèves une expérience éducative et culturelle riche et variée.



Ce voyage restera sans nul doute gravé dans les mémoires comme une expérience éducative et enrichissante, offrant aux élèves l'opportunité unique de découvrir un patrimoine culturel d'exception et d'approfondir leurs connaissances dans un cadre inspirant.