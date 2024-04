Bastia : Le lycée Jean Nicoli organise deux événements solidaires et sportifs

Course pédestre "A Nicolina" - 20 avril 2024



La troisième édition de la course pédestre "A Nicolina" se tiendra le samedi 20 avril, rassemblant passionnés de sport et citoyens engagés dans une initiative bénéfique pour le Lycée Professionnel Jean Nicoli. Organisée en collaboration avec les clubs Cercle Athlétique Bastiais (CAB), Athlétique Jeunes Bastia (AJB) et Bastia Running Trail (BRT), cette course emblématique parcourra les rues emblématiques de Bastia, offrant aux participants un itinéraire riche en découvertes et en défis sportifs.

Nouveauté cette année, la course s'inscrit désormais comme un projet pédagogique pour les élèves du Lycée, valorisant leur travail par le biais d'une évaluation comptant pour leur Bac. Les classes de Bac Professionnel Commerce, Logistique et Sécurité unissent leurs compétences pour démontrer l'impact positif de ces formations sur Bastia et la Corse.

Pour encourager une participation diversifiée, la course de 10 km et la course en relais de 2x5 km seront ouvertes aux amateurs de marche nordique, une pratique en plein essor pour la santé et le bien-être.

En hommage à feu Mme Corinne Casimiri, regrettée Proviseure du Lycée Jean Nicoli, un trophée sera remis à la meilleure équipe mixte composée de deux hommes et deux femmes, symbolisant l'esprit de compétition et de solidarité chères à l'établissement. Les élèves du Lycée Fred Scamaroni ont également contribué à cet hommage en fabriquant les trophées.