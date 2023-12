Bastia : Le grand retour de la patinoire pour les fêtes de fin d’année

« Après le Covid c’est le réchauffement climatique qui nous avait dissuadés de la programmer » explique Pierre Savelli, le maire de Bastia. « La chaleur avait en effet entrainé la fermeture de la patinoire plusieurs jours les années précédentes. Comme la frustration était grande chez les jeunes, on a donc opté pour une patinoire, certes plus petite, mais plus écologique. Plus de problèmes d’empreinte carbone et de chaleur puisque la surface est en téflon. Et selon les spécialistes le rendu de glisse est excellent ». La municipalité s’y retrouve aussi sur le coût : 47 000 € contre 150 000 €. Cette économie permet ainsi l’installation à partir de ce 2 décembre de la grande roue (coût 19 500 €). « On est très contents d’offrir ces possibilités à l’ensemble des Bastiais et cela crée une attractivité pour la ville avec des retombées pour les commerces ».



Patinoire et grande roue seront opérationnelles dès ce samedi 2 décembre - selon la météo - et jusqu’au 7 janvier. En semaine de 11 à 20 heure , le week-end de 10 à 23 heures et aux mêmes horaires que le marché de Noël du 13 au 23 décembre 2023 .



Un marché du 13 au 23 décembre

U Mercatu di Natale il s’installera sur la Place St Nicolas du 13 au 23 décembre de 9h à 21h ou 23h selon les jours et les animations (voir programme). « La place sera durant toute cette période un espace central de loisir, de convivialité et d’échanges » souligne Linda Piperi, adjointe au maitre de Bastia, déléguée à l'attractivité économique, au domaine public, au marketing territorial et à l'animation. « La patinoire répondait à un vrai besoin. En ce qui concerne le Marché de Noël nous avons privilégié les produits labelisés car la qualité est importante. Les illuminations devraient aussi rendre la ville plus joyeuse ».



Le plein d'animations

De nombreuses manifestations culturelles (voir programme ci-joint) viendront se greffer sur ces animations. « La direction des affaires culturelles de la ville participe à Natale in festa » précise Mattea Lacave, déléguée à la culture, aux industries culturelles et créatives et à l'ouverture au monde méditerranéen. « Ces manifestations se dérouleront dans plusieurs endroits de la ville : Alb’Oru, médiathèques, Centre Social, avec des ateliers pour les enfants ».

Le volet social ne sera pas absent puisqu’à travers le Centre Communal d'Action Sociale les plus défavorisés auront droit à une beau Noël. « Nous avons déjà prévu de distribuer 1500 tickets pour la grande roue et autant pour la patinoire » explique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « Il y aura aussi la traditionnelle Festa di l’anziani le jeudi 7 décembre à l’Alb’Oru avec le chanteur Feli. Un après-midi festif et convivial gratuit à l’attention des seniors bastiais ». De tradition aussi les colis de Noël, 2000 seront distribués aux Bastiais aux revenus modestes, aux EHPAD, aux enfants et adolescents hébergés en ESAT ou dans les foyers de la ville , aux ressortissants de l’association Fratellanza et aux femmes isolées du centre d'hébergement et de réinsertion Maria Stella .



Le CCAS qui décentralisera aussi le Marché de Noël au Centre Social François Marchetti à Paese Novu le 13 décembre. « Il y aura des exposants, des jeux notamment un gaming avec le Sporting Club de Bastia, des ateliers, des lectures de contes de Noël et la chanteuse Francine Massiani qui chantera Noël. » précise F. Filippi.



Enfin, le dimanche 31 décembre, U Capu d’annu se déroulera au centre culturel l’Alb’Oru à partir de 20h . Réservation jusqu’au 20 décembre au CCAS place du Marché. Tel: 04 95 55 97 39