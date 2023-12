Bastia : Le député européen François Alfonsi relaxé après des soupçons de favoritisme

CNI avec AFP le Mercredi 13 Décembre 2023 à 17:27

Le député européen EELV François Alfonsi, poursuivi pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public alors qu'il était maire d'Osani (Corse du Sud) en 2017, a été relaxé ce mercredi 13 décembre par le tribunal correctionnel de Bastia.

Le parquet de Bastia avait requis six mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et un an d'inéligibilité. Stephan Constance, dirigeant de l'entreprise "Grand Large", attributaire du marché, a aussi été relaxé pour recel du délit de favoritisme.