Bastia : Le conseil municipal des enfants présente son projet patrimonial

Pour clôturer l'année scolaire en beauté, le Conseil municipal des enfants s'est réuni le jeudi 15 juin à la mairie de Bastia afin de présenter leur projet intitulé "Exposition de la Corse". Cet événement, entièrement gratuit, mettra en avant les thématiques du patrimoine bastiais, de la gastronomie et des traditions corses. Il se déroulera le mercredi 6 décembre, de 14 à 18 heures, à la salle polyvalente de Lupino. "Notre objectif était de créer une fête pour rendre la ville de Bastia encore plus populaire", explique Élia, élève de CM2 à l'école Desanti. "C'est important, car cela nous apprend notre culture, d'où nous venons, quels sont nos plats, nos origines."



Lors de cette demi-journée, le public pourra participer à des ateliers et découvrir des stands mettant en avant des éléments clés de l'identité corse, tels que la cuisson des migliaccioli, la fabrication du brocciu, l'apprentissage des jeux traditionnels comme la Scopa ou la Morra, ainsi que la vannerie et les plantes endémiques de l'île. Des jeux autour du patrimoine bastiais seront également proposés, mettant en lumière les monuments emblématiques de la ville, leur date de construction et les personnages célèbres liés à la commune. "Avec cela, tout le monde apprendra des histoires sur la Corse, comment elle a été créée, ce qui constitue notre quotidien", murmure timidement Flora, une élève de CM1 à Modeste Venturi.



"À l'origine, ce projet devait faire partie du programme de la candidature de Bastia en tant que capitale européenne en 2028. Nous avons abandonné la candidature, mais les jeunes ont souhaité mener ce projet à bien. Cela démontre leur attachement à leur ville, à leur culture, à une identité inclusive et leur volonté de la partager. L'essentiel réside dans la valorisation de notre patrimoine à travers toutes ces célébrations". " explique Pierre Savelli, le maire de Bastia qui se réjouit de l'engagement des enfants dans ce projet.



Les élus ne seront d'ailleurs pas en reste, car ils seront également invités à participer à un jeu de questions-réponses avec les enfants lors de cette journée. Enfin, le vendredi 8 décembre, en partenariat avec le service Langue et Culture Corse de la ville, les jeunes élus présenteront un concert pour "A festa di a Nazione".