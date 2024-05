Bastia : Le "Royal Clipper", un beau 5-mâts sous les remparts de la Citadelle

Le Royal Clipper est un navire de croisière à voile, opérationnel depuis juillet 2000.

Conçu sur le modèle de l'ancien Preussen (1902-1910) sa mise en œuvre a débuté dès 1990 aux chantiers navals de Gdańsk.

Il est armé par la compagnie monégasque Star Clippers qui affirme qu'il s'agit du plus grand « véritable voilier » jamais construit, avec ses 5 000 tonneaux de jauge brute ; il est en tout cas le plus grand voilier navigant toujours et peut accueillir plus de 220 passagers.

Il est gréé en cinq mâts carrés.