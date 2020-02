Bastia : Le 32e festival du cinéma italien est lancé

Les bastiais étaient au rendez-vous samedi 1er février pour l’ouverture de la 32e édition du festival italien, qui s’achèvera le 8 février prochain. Une semaine riche s’annonce, aux couleurs de l’Italie mais pas seulement. Le président du festival, Jean-Baptiste Croce, a en effet voulu rendre hommage aux femmes pour son édition 2020, parallèlement à la thématique de l’humour.On ne s’étonne donc pas qu’en ce soir d’ouverture, dans la salle comble du Théâtre de Bastia, ce soit le chœur de femmes « Solo canzonnette », qui donne le La avec un premier chant populaire intitulé « La Lega », connu également sous le titre évocateur, « Sebben che siamo donne ».Lidia Morfino, la coordinatrice générale du festival fait ensuite son apparition sur scène suivie de près par Oreste Saccheli, Président du festival italien de Villerupt, puis Jean-Baptiste Croce pour présenter la semaine de programmation : projections, conférences, trois expositions, des salons littéraires en partenariat avec l’association Mustranostra, des temps musicaux avec piano bar et des pauses gourmandes dans le péristyle. L’équipe du festival n’a pas manqué de faire honneur à la mémoire de René Viale, fondateur du festival en 1988, décédé en 2018, animé par l’amour du cinéma italien.Cette année le festival propose 24 films, repartis en 4 sections. Parmi la sélection, douze films sont en lice pour le Grand Prix et seront jugés par cinq femmes, représentant chacune un art : Coco Orsoni pour le théâtre, Linda Piazza pour la littérature, Marilyne Leonetti pour la musique, Isa Manzi, artiste-peintre et la Présidente du jury, Anne de Giafferri, réalisatrice qui a reçu en octobre dernier le Prix du meilleur documentaire au festival Arte Mare.Une belle soirée d’ouverture où le ton de la semaine est donné, place à la culture, aux femmes et à l’humour. Le Président du festival n’a d’ailleurs pas hésité à ironiser sur la présence des nombreuses personnalités politiques dans la salle, comparant la situation à un meeting du genre. L’occasion parfaite pour Jean-Baptiste Croce de faire passer un message fort à ces hommes et femmes aux commandes des politiques culturelles : « Mettez dans vos programmes en valeur la culture. Sans elle nous ne sommes rien, c’est elle qui nous rassemble! ».Et pour clôturer cette soirée, une comédie évidemment. Celle de Riccardo Milani, Ma cosa ci dice il cervello qui met en scène le quotidien d’une femme à la fois mère, amie et agent secret… pour le plus grand bonheur des spectateurs.Toute la programmation sur le site du festival : https://www.festivalcineitalienbastia.com/