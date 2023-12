Bastia : Le 1er concours de pâtisserie de Noël du lycée du Fango remporte un vif succès

« On a vite été débordés par le nombre de candidats et pour des raisons de logistique on a dû limiter le nombre de participants à 20 » souligne Marion Petrignani, professeur, à l’origine de cette belle manifestation (voir la vidéo). « L’idée de ce concours m’avait été soumise par une collègue professeur mais à destination de l’amicale du personnel et des professeurs. Je me suis dit que c’était dommage de limiter la participation à ceux-ci et j’ai inclus les élèves. On pouvait participer en solo ou par équipes ».



Une idée qui a bien sûr séduit Anne Malka, la proviseure du lycée Giocante de Casabianca. « Pour ce projet nous avons reçu le concours de diverses entreprises comme la pâtisserie Ghisoni, la pizzeria de la gare, le Regent Kids, le Bahyan Spa de Ponte-Leccia et la Nuccelina qui ont offert les lots ».



Les responsables de ces entreprises faisaient aussi partie du jury aux côtés d’élèves, de professeurs et de la cheffe Valérie Bourcet que l’on voit souvent dans l’émission « Tous en cuisine » de Cyril Lignac.

De la bûche au tiramisu, du traditionnel sablé de Noël au gâteau à la nougatine sauce pécan, les papilles du jury ont été largement mises en éveil.



Un jury qui devait prendre en compte plusieurs critères : Aspect visuel, goût et saveur, texture, originalité, respect du thème.





Le palmarès



En solo :

1) Le village enchanté: Lorely Pelletier

2) Sapin tout en gourmandise: Mélanie Leonardi

3) Biscuits de Noël : Lilou Ribierre



En équipe :

1) La forêt de Noël : Roxane, Marie, Anaïs, Cassandra

2) Les boules de Noël : Luisa, Paloma, Maya

3) Le Noël de Fred: Camille, Astrid.