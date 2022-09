Bastia : La saison culturelle 2022/2023 a été dévoilée

« Je salue tout d’abord le travail de toute l’équipe de la Direction de l’Action Culturelle qui propose un programme destiné à plaire à tous les publics» déclare le maire Pierre Savelli. «Une programmation d’une excellente qualité lors d’une année importante et particulière car la prochaine sera forcément différente puisque sans son théâtre qui fermera en septembre 2023 pour 3 ans de travaux ».Mattea Lacave, adjointe à la culture souligne elle-aussi ce changement qui aura lieu: «Ce sera notre dernière saison au théâtre. Ensuite il nous faudra rebondir, se réinventer, s’organiser autour d’autres lieux de spectacle avec une programmation adaptée. Mais nous aurons, comme c’est le cas depuis toujours, cette volonté de développer la culture et l’aide à la création. Soulignons que les médiathèques sont parties prenantes de cette saison avec une cohérence autour de ce qui est développé dans nos services. On compte aussi beaucoup sur la créativité des artistes».Pour Delphine Ramos, directrice de l’action culturelle, « On sort de trois années difficiles et ce sera la saison du renouveau. On a souhaité un programme riche, populaire avec aussi l’objectif de recréer du lien. Nos axes seront le lien social, la reconquête des publics, la jeunesse, les scolaires avec des actions gratuites dans les médiathèques notamment. L’an passé nous avons accueillis plus de 60 classes ».« Nous aurons cette saison 60 levers de rideau ! C’est énorme » souligne de son côté Frédérique Balbinot, la directrice du théâtre. « 36 d’entre-eux nous seront propres, des créations pour la plupart. On a souhaité revenir au faste, aux spectacles pour tous après deux saisons très difficiles. Dans ce Spetaculu Vivu 2022-2023, on trouvera beaucoup de pièces de théâtre, mais aussi de la danse, de grands noms sur scène »Une saison culturelle importante aussi pour Muriel Peretti, qui a en charge le projet Bastia Corsica 2028, Bastia Capitale Européenne 2028 de la culture : «Depuis que je m’occupe de ce projet j’ai découvert une vitalité, un dynamisme extraordinaire ici, jusque dans les moindres villages. Il s’agit de la candidature de toute la Corse. On la présentera le 1décembre ».Pour en revenir à la programmation, la saison débutera le jeudi 15 septembre avec sur la scène du théâtre l’humoriste Haroun et son spectacle « Seuls », loin des codes du one man show.Parmi les autres têtes d’affiche : le violoncelliste Patrice Fontanarosa, Maxime Gasteuil, Thomas Ngijol, Boby Lapointe, l’illusionniste Gus, Vincent Dedienne, le ballet Casse-Noisette, l’humoriste Aymeric Lompret, Patrick Chesnay, Bernard Alane, Edouard Baer, Cristiani Reali, la chanteuse Jeanne Added …Côté « nustrale » : I Campagnoli, Marie Murcia, Daniel Vincensini, I Messageri, Nicolas Torracinta, Marie-Joséphine Susini…. En n’oubliant pas aussi les « classiques » : Festival Arte Mare, Festival du cinéma italien, Rencontres Musicales de Méditerranée …. Et les spectacles pour enfants !A noter que la billetterie est d’ores et déjà ouverte !Sur place ou en ligne