Bastia : La collection de toiles de Jean Larralde en expo

Après avoir vécu dans la région parisienne, Jean Larralde est revenu s'installer à Bastia, sa ville natale. Collectionneur invétéré et profondément attaché à ses origines, ancien élève de José Lorenzi au lycée Marbeuf, collectionner des peintures d'artistes corses s'est imposé à lui. Ses goûts éclectiques d'un point de vue stylistique peuvent se regrouper en deux grandes catégories : Les vues du Vieux-Port de Bastia et la figure féminine. Cette exposition est un hommage à «Monsieur Jean», figure de la rue Napoléon. Exposées et à la vente également, 67 œuvres de Guy Paul Chauder, Stéphane Dominici, Albert Gillio, Stéphane Javier, Céline Lorenzi, José Lorenzi, Antoine Pallavicini, Jean-Paul Pancrazi, José Pini, Louis Schiavo.....



*Horaires d’ouverture : 14h30 à 18h30 (Fermé le dimanche et le lundi)