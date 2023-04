Bastia : L’humour à l'affiche ce week-end au théâtre Sant’Angelo

« Ce spectacle* est joué par les amateurs de U Teatru per Tutti » souligne Fabienne Nicolini responsable de la joyeuse troupe, « Nous avons créé cette troupe théâtrale en 2019 afin de permettre à tout un chacun de monter sur scène pour vivre sa passion, théâtre, transformisme ou chant ».



Au programme donc de ces deux jours des créations, sketchs et autres dans un esprit d'humour, de rire et dérision. « Cette fois-ci nous abordons un peu plus le classique, mais bien sûr la folie, car c'est notre tasse de thé. Une horloge car nous jouons la montre du fait que le théâtre est disponible alors que des travaux étaient prévus. Nous devions nous produire beaucoup plus tard, mais trop impatients nous relevons le défi ! » Sur scène : Fabienne Nicolini, Carole Bassi, Renée Mariani, Ml Luno, Évelyne Zanaldi, Christophe Dael, Pierrick Campocasso, Jean Charles Soletti, Thibaut Jaubert.



*I Scemi

Théâtre Sant’Angelo

Samedi 22 avril à 20h30

Dimanche 23 avril à 16h.