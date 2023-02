Bastia : L’exposition "André Kertész in Corsica" inaugurée au musée de la ville

En septembre 2022, le Centre Méditerranéen de la Photographie, en partenariat avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, avait déjà présenté une exposition sur André Kertész à la bibliothèque universitaire de Corte. Celle présentée jusqu’au 22 mars au musée de Bastia propose de découvrir le reportage sur la Corse réalisé en mai 1933 par André Kertész pour la revue Art et Médecine.



La carrière d’André Kertész (Budapest, 1894-New York, 1985) s’étend sur plus de soixante-dix ans (1912-1984). Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des photographes les plus marquants du XXème siècle. « Son œuvre foisonnante, aux compositions marquées par les avant-gardes européennes, notamment celles d’Europe de l’Est, trouve sa source dans sa culture hongroise, mêlant poésie et intimité » explique Marcel Fortini, le directeur du Centre Méditerranéen de la photographie. « Il tissa tout au long de sa vie une relation étroite entre ses pratiques photographiques et ses activités éditoriales, composant ainsi une narration visuelle passionnante qui décrit la période de l’entre-deux-guerres en Europe et la troisième partie de sa vie aux États-Unis ».



Ce reportage sur la Corse lui prit une petite semaine. Equipé de plusieurs formats photographiques argentiques noir et blanc il parcourut l’île d’Ajaccio à ... Ajaccio en passant par Piana, Porto, Calvi, l’Ile-Rousse, Corte Porto-Vecchio, Sartène et Bonifacio, voyageant tantôt en automobile, tantôt en autocars.



André Kertész photographia la Corse de l’entre-deux guerres, une Corse plutôt rurale encore très éloignée d’une certaine modernité continentale. Le reportage qu’il réalisa est riche en paysages, scènes de la vie quotidienne, notamment la célèbre photographie de l’église de Piana, et activités humaines mais comporte peu de portraits posés comme celui fait à Bonifacio à la terrasse d’un café. « Lorsque paraît le numéro de la revue en décembre 1933, 13 photographies sont publiées alors que le reportage en comporte plus d’une centaine. Ce type de commande lui donna l’occasion de renouer avec la photographie de paysage. Pour la plupart inédites, les photographies que nous avons choisies ici, révèlent une série éloignée de toute vision touristique et nous renseignent sur l’approche esthétique et documentaire qu’André Kertész a sur le monde qui l’entoure. Quelques photographies emblématiques de la période parisienne d’André Kertész viennent enrichir le propos de cette exposition constituée de tirages modernes. Après la publication de l’album, le comte Peraldi, charmé par les photographies du numéro s’est rapproche de Kertész pour lui proposer de publier certaines de ses images dans un dépliant touristique sur la Corse à paraître en 1935 » commente Marcel Fortini.



A l’occasion de cette exposition (entrée libre) au musée de Bastia, un ouvrage a été publié et désormais disponible en librairie. Les textes bilingues français/corse sont signés Gilles Désiré dit Gosset, Marcel Fortini, Matthieu Rivallin avec des traductions de Rumanu Giorgi et Cristofanu Ciccoli.