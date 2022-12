Bastia : L'évêque de Corse remercie les maires et célèbre la "laïcité libérée"

Ce jeudi 22 décembre, l’évêque d’Ajaccio pour la Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo, s’est exprimé devant les élus de Haute-Corse dans le cadre solennel de la cathédrale de Bastia. « Depuis 18 mois, je fais le tour de la Corse, et je suis accueilli par les maires et les autorités avec beaucoup de bienveillance », a-t-il expliqué d’entrée. « Donc je me suis dit qu’une fois par an, juste avant Noël et la fin de l’année civile, je pouvais leur dire un mot de remerciement. » C’est pourquoi Monseigneur François-Xavier Bustillo, nommé le 11 mai 2021, a souhaité instaurer ce rendez-vous annuel. « Une première », s’est-il d'ailleurs satisfait. « On ne l’avait encore jamais fait dans la région. »



En premier lieu, l’Espagnol d’origine a donc souhaité remercier les élus pour leur « engagement » auprès de l’Église. « Il y a un patrimoine religieux unique en Corse. Donc pour le préserver et le mettre en valeur, il faut qu’une co-responsabilité s’installe entre l’Église et la mairie. Justement, j’apprécie le soutien de chaque commune, il y a une recherche de complicité saine. » À ce sujet, François-Xavier Bustillo a également tenu à souligner « la laïcité à la Corse ». « Je pense qu’il y a ici une laïcité libérée, parce qu’elle n’est pas politisée ni idéologisée. Moi, je ne dirai jamais à un maire ce qu’il doit faire, et un maire ne me dira jamais ce que je dois faire. Il doit y avoir un contact cordial, sans être dans la fusion ni la confusion. C’est ce que je voulais encourager. »