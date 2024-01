Bastia : L’enseignant du collège Giraud menacé en décembre, placé en garde à vue

L'enseignant d'histoire-géographie du collège Giraud de Bastia, menacé par des parents d'élèves le 5 décembre dernier, a été placé en garde à vue le mardi 16 janvier. Cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête pour "violence volontaire aggravée", résultant de la plainte d'un élève qui remonte à 2022. "Suite à une plainte déposée en 2022 par un élève à l’encontre de cet enseignant, une enquête avait été ouverte pour des faits de violence volontaire aggravée" explique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, en précisant que les deux affaires sont distinctes.



C'est donc dans ce cadre que l'enseignant a été convoqué au Commissariat de Bastia et placé en garde à vue mardi, "mais pour des raisons médicales, la garde à vue a été levée par le parquet qui a été décidé de procéder à une audition libre pour recevoir ses explications", indique le magistrat. Cette audition s'est tenue au commissariat de Bastia le lendemain, mercredi 17 janvier. "À la suite des informations fournies par l'enseignant, il a été estimé nécessaire de poursuivre les investigations et de rechercher des témoins pour vérifier ou non la matérialité des faits qui sont dénoncés par la victime", a détaillé le procureur.



En soutien, le STC Educazione appelle à un mouvement de débrayage ce vendredi 19 janvier.