Bastia : L’association « Femmes Méditerranéennes Unies » se mobilise pour la journée Internationale des droits des femmes

Ce samedi 9 mars, l'association "Femmes Méditerranéennes Unies" revient à la salle Polyvalente de Lupino à Bastia pour la deuxième année consécutive, avec une animation de 15h à 20h. Fondée en 2022 par Soumia Chakroune, cette association se veut un espace d'entraide et de partage pour les femmes en Corse, offrant un soutien quotidien et des moments d'épanouissement. "A travers notre association, nous cherchons à rompre la solitude, à promouvoir l'autonomie et à favoriser les échanges entre femmes, ici et ailleurs", explique Soumia Chakroune, à l'origine de cette initiative. Avec une équipe d'une dizaine de bénévoles, l'association propose diverses activités, allant des visites aux personnes isolées dans les hôpitaux aux ateliers de langues et d'accompagnement administratif.

L'événement de ce jour spécial promet une journée riche en activités diverses, ouverte à tous et toutes, et gratuite. Parmi les temps forts, une exposition de tableaux de Hamid Lagrini, des démonstrations artisanales, des ateliers de danse animés par les "Sambatina’s", des sessions de henné, des ateliers créatifs animés par des femmes talentueuses, ainsi que la présentation du livre de l'auteure marocaine Hasna Assarrar.

Cette journée sera également ponctuée d'animations musicales variées et de la remise de prix honorifiques à des femmes engagées dans leur communauté. Une occasion idéale pour célébrer les femmes et leurs contributions diverses à la société.