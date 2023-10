Bastia : L'artiste Seb Toussaint signe une fresque monumentale à Lupinu

« Il s’agit d’une première expérience de street art pour notre centre culturel » souligne Juana Macari, la directrice d’Una Volta. «Ce projet est soutenu par le Contrat de Ville de Bastia, la Préfecture de Haute-Corse et la DRAC de Corse. Le street artiste Seb Toussaint intervient du 4 au 15 octobre dans les quartiers sud de Bastia pour un projet en deux temps : Un atelier participatif au Square Nelson Mandela à Montesoro du 4 au 8 octobre et la réalisation d’une fresque monumentale sur un immeuble de Lupino ».



Seb Toussaint, né à Caen en 1988, est un artiste plasticien britannique et normand, influencé principalement par deux types de culture alternative : la scène « ultras » et l’écriture graffiti. Son imagination se nourrit des lieux qu’il a parcourus et ceux où il a vécu, de sa passion pour les paysages urbains, les polices de caractères, les écritures et la mode locale. Seb Toussaint n’a jamais été dans une école d’art et n’a jamais reçu d’éducation artistique formelle. Sa « scolarité » s’est achevée au sein de la scène ultra. Seb Toussaint s’est aussi impliqué dans le groupe de supporters « Malherbe Normandy Kop » du club de football S.M. Caen. Après des années de voyages intenses et de peinture en plein air avec son ami Spag, un photographe normand, les deux jeunes artistes commencent à travailler sur leur nouvelle idée: « Share The Word Project ».



Seb Toussaint aborde des familles vivant dans des bidonvilles et des camps de réfugiés et leur demande d’exprimer une parole qui a du sens pour eux et qu’ils aimeraient partager avec le monde entier. Il peint ensuite le mot sur la maison de la famille, stylisant la peinture murale. « Share The Word Project » a emmené Seb Toussaint vers de nombreuses destinations à travers le monde.





Le mot Luce mis en … lumière !

Pour cette fresque qui sera inaugurée ce dimanche à 17 heures, l’artiste a fait choisir un mot à un habitant du quartier. Une dame lui a suggéré « Luce » (lumière). « Une fois ce thème choisi, j’ai parcouru les rues de Bastia pour m’imprégner de la ville, m’inspirer de ses rues, de sa végétation, de son architecture » explique Seb Toussaint. « Dans mon travail, je m’inspire beaucoup du lieu. J’étais déjà venu à Bastia il y a un peu plus d’un an avec le Grand Palais qui organisait un évènement à Bastia en partenariat avec le Centre Culturel Una Volta. Comme je suis principalement muraliste nous avons eu cette idée avec les responsables du centre. On a choisi un quartier où il n’y avait pas beaucoup de murs peints, un mur bien visible et avec l’autorisation du bailleur social. Comme j’ai l’habitude de travailler autour d’un mot j’ai écouté les propositions des habitants du quartier. Luce, c’est la lumière, le soleil. Il trône au milieu de la fresque comme il trône sur le parterre de l’oratoire de l’Immaculée Conception de la rue Napoléon et autour de lui des motifs qui rappelle la ville : Agave, palmiers, lauriers, mosaïques… Je travaille principalement à l’aérosol avec mais je fais quelques détails au pinceau parfois»