Bastia : « L’art des masques » à Galerie Noir et Blanc

A l’affiche de la galerie de la Place du marché de Bastia : Christian Davide, sculpteur, Volkmar Ernst, François Husson et Anto Tomasini, peintres abstraits.

L’expo nous est présentée ici par Thierry Ottaviani, écrivain, auteur d’une dizaine de livres, dont plusieurs essais sur la Corse*.

«Les masques primitifs peuvent se dévoiler en plusieurs fois pour laisser apercevoir un premier, un deuxième, voire un troisième visage** » explique-t-il. « L’art fonctionne de la même façon selon un principe de dévoilement progressif. Il faut émonder l’œuvre comme une amande pour découvrir les couches les plus enfouies et secrètes. Tel un théâtre de l’altérité, les sculptures de Christian Davide, exposées ce mois-ci à la galerie Noir et Blanc sont, elles aussi, des masques. Personnes muettes et donc mystérieuses, elles nous renvoient à une énigme, une parole artistique laissée dans sa profondeur naïve et primitive. Une énigme, car nous sommes néophytes face à la création brute de l’artiste. C’est pourquoi, dans ce moment d’incompréhension, les visages expriment véhémence, effroi, mais aussi rire et dérision. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir et à contempler.





Dans cette première rencontre, l’œuvre doit être patiemment regardée afin d’en pénétrer les arcanes. Les moyens utilisés par les trois autres artistes exposés sont les formes abstraites et les couleurs. Rien d’extérieur n’est représenté, il n’y a que la toile et nous. L’œuvre est comme un masque qui donne à voir tout en cachant autre chose. Son apparence physique peut faire écran si nous ne découvrions les couches, une par une, pour en deviner la vie profonde et intérieure. La toile est contemplée avec attention. Elle produit des impressions contingentes de paysages naturels, de terre, de minéraux, puis arrivent les sensations et les émotions qui touchent l’âme.





Il en va ainsi des tableaux de François Husson. Derrière l’espace extérieur, les formes et les couleurs subtiles se dévoilent, s’accordent jusqu’à exprimer une personnalité propre, unique. « La peinture est un pont jeté entre les âmes », une formule de Delacroix qu’aime rappeler l’artiste. Dans les peintures d’Anto Tomasini, les couleurs vives sont d’abord perçues. Elles frappent le regard en premier, puis viennent les taches plus sombres ou plus neutres, les nuances discrètes et les détails. L’esprit de l’œuvre, voire de son auteur, se révèle avec le temps, dans sa complexité. Les couches se montrent peu à peu, comme autant de résonances différentes, qui transparaissent, toujours plus intérieures et primitives. Les couleurs interagissent progressivement dans cette contemplation. Sur les toiles de Volkmar Ernst, les lignes jaunes rayonnent et le bleu nous attire, nous fait plonger. Les rouges et les noirs communiquent sur la même palette, alors que des couches de peinture plus légères se font jour.





Selon le principe de la nécessité intérieure cher à Kandinsky, « toute chose extérieure renfermant cependant nécessairement un élément intérieur », derrière les contingences, l’âme de l’œuvre se manifeste sous ses différents masques, mouvements, comme autant de personnalités, d’émotions et d’accords mystérieux qui retentissent en nous ».





*La Corse pour les nuls (éditions First)

La Corse des écrivains (éditions Alexandrines)

Nietzsche et la Corse (éditions Maïa)

Les Corses qui ont fait la Corse, illustré par Philippe Lorin (éditions Maïa)

Maupassant et la Corse (éditions Maïa)

**Claude Lévi-Strauss, La Voie des masques.