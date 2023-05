Bastia : "L’Atelier" d'André Casabianca s'expose au collège de Montesoro

En ce mois de mai, une quinzaine d’œuvres de l’artiste-peintre bastiais André Casabianca, par ailleurs aussi écrivain et journaliste, réunies sous le titre L’Atelier s'exposent au collège de Montesoto. « Nous avons créé dans l’enceinte du Collège Montesoro, Artcol un lieu d’exposition afin de donner une visibilité aux plasticiens » explique Dominique Ricci professeur d’Arts plastiques. « Une fois par an nous mettons à disposition des artistes une salle relativement spacieuse et nous prenons en charge l’organisation de leur exposition : installation, communication, vernissage ».



Le choix André Casabianca pour l'expo 2023 s'est naturellement imposée : "c'est in artiste ne se contente pas de créer des œuvres qui s'inspirent de la nature ou de la réalité, il les transcende en leur donnant une dimension spirituelle" souligne Dominique Ricci. "Ses couleurs aux textures riches, souvent complexes où se combinent coulures et grattage parfois nerveux créent une profondeur et une dynamique qui attirent l'œil et l'âme pour un résultat qui nous caresse où nous bouscule. Il y a aussi cette volonté d’insérer le plus souvent des mots dans ses compositions. Les mots sont des parties structurelles de l'œuvre, une clé de voute, ils ajoutent une dimension narrative et émotionnelle qui renforce l'impact de la peinture. En fin de compte, l'œuvre de ce peintre, est une célébration de la vie, de l'émotion et de la créativité. En regardant les œuvres d’André Casabianca, on découvre un paysage intérieur, une méditation visuelle qui nous invite à contempler la beauté mais aussi la cruauté de notre monde. Son art est une véritable célébration de la nature et de l'humanité, une ode à la contemplation quelle qu’elle soit ".



L’autre objectif de cette opération Artcol est pédagogique. « Dans le collège cette exposition permet à nos élèves d’explorer autrement que dans une salle de cours les terrains de la création contemporaine. Le fait d’établir un contact étroit avec des œuvres et leurs créateurs contribue largement à la formation d’outils nécessaires au développement créatif individuel et à l’acquisition du parcours culturel artistique ». Pour le principal du collège, Jean-Louis Angeli, « cette approche de la culture est très importante pour nos élèves. On multiplie les initiatives dans divers domaines : peinture, musique, cinéma ».





« Je ne peins pas forcement ce que je vois »

André Casabianca a inauguré sa 1ère exposition en 1980, à la librairie La Marge à Ajaccio. Aujourd’hui, sa palette compte plus de 20 expositions à travers l’île. « Je m'approche de ma vingtième exposition mais peindre n'est pas pour autant plus facile car la Peinture agit selon ce que vous êtes. Elle vous suggère des choses. C'est un échange permanent » explique l’artiste. Accrochées aux murs blancs de la salle d’expo du collège, des toiles, petites et grandes, aux couleurs tantôt vives, tantôt pastel, tantôt bien sombres comme ce tableau en hommage à Julie Douib. « Il s'agit d'exprimer dans mes tableaux un narratif chromatique. Je ne peins pas forcément ce que je vois. Je peins ce qui me trouble. Je peins ce que je ne digère pas dans cette Société dite Humaine. Dans mes tableaux, je peins en couleurs notre présent. J'invente des formes. Je recherche. Je questionne. Pas une seconde il ne s'agit d'une improvisation. Peindre est une nécessité permanente ».