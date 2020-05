Bastia : L’Agora, nouvelle victime du COVID – 19 ?

« Notre association est gérée par un collectif. Nous avons un fonctionnement collégial et nous sommes tous bénévoles » explique Céline Bastelica, représentante de l’association. « Aujourd’hui nous rencontrons des difficultés de trésorerie dues à la fermeture imposée par le Covid 19 et à l'annulation de nombreux événements. Ces difficultés vont peut être nous obliger à abandonner le local car nous ne pourrons plus en assurer les charges : loyers, frais de fonctionnement. Nous n'envisageons pas pour le moment de faire un appel aux dons de nos adhérents car la reprise est incertaine et surtout il n'est pas certain que nous puissions reprendre nos événements dans un lieu fermé non seulement pour des raisons sanitaires mais aussi parce que personne n'aura trop envie de se retrouver dans un petit espace pendant un long moment » souligne Céline Bastelica.L’association qui loue un petit local rue San Angelo à Bastia est née à l’initiative d’acteurs sociaux mais aussi artistes, afin d'expérimenter et de promouvoir des initiatives culturelles et solidaires en donnant à tous les moyens de s’informer, d’échanger, de partager et de créer, en un mot d’accéder à la culture et à l’art au sein d'un lieu associatif ouvert à tous, personnes physiques et morales, sans discrimination d'origine, d'âge, de sexe ou de culture.«Notre but est de diffuser et de promouvoir l'art et la culture sous toutes formes, de participer pleinement à la vie de la collectivité locale et territoriale par des actions dans un champ d’intervention artistique et culturel. De fait, ce lieu ressource participe au vivre ensemble et à la dynamique de quartier en impliquant ses socio-professionnels et ses habitants. Notre projet se veut hors notion de marché, de profit ou de bénéfices et le lieu n’a pas de clients mais des personnes impliquées et membres à part entière de l’association ».Et depuis 2018, L’Agora a organisé de nombreuses manifestations de tous genres, une bonne vingtaine : expositions, concerts, lectures, théâtre…Le programme 2020 prévoyait de beaux moments : Cette mise en parenthèse de nos activités ne nous a pas permis de vous proposer les événements suivants : soirée Boris Vian, soirée Gilles Zerlini, conférence autour de l’Université de Pascal Paoli avec Jean Mariani, historien et romancier bastiais, résidence pour la création du projet musical « Le Jazz de Jeanne » par Fabienne Marcangeli, Jef Roques à la guitare et la direction musicale, le contrebassiste Jean Marie Carniel et un comédien, résidence suivie d’un concert le 25 avril. Etait prévu aussi un événement autour de l’œuvre du Marquis de Sade, une soirée lecture improvisée. Las, l’association a du tout annuler.«L’Agora et son espace sont fermés depuis le 15 mars » explique encore Céline. «En Avril, nous avons découvert, suspendu aux grilles de l’Agora Caffè, un petit tableau ayant pour titre « le printemps ». Un inconnu l’avait accroché là, annonce d’un futur possible avec les beaux jours, message d’espoir et délicate attention que nous saluons aujourd’hui. L’Agora n'existe que grâce à l’implication de ses adhérents et à l’investissement de ses bénévoles et des membres actifs qui proposent des événements. Chaque événement permet de réaliser le suivant et d’assurer le budget nécessaire pour financer le local. Notre trésorerie arrivera à épuisement au mois de juin. Cela signifie que nous ne pourrons plus honorer les charges du lieu où nous nous retrouvons depuis 2 ans maintenant. Aujourd’hui, nous ne savons pas encore ce que sera le devenir de notre local mais quoiqu’il arrive l’Agora d’exister au-delà des murs. Son avenir risque de se situer dans « les banlieues » de la ville ».Les bénévoles de l’Agora ne sont pourtant pas prêts à baisser les bras. «Nos projets sont de continuer malgré tout l'action culturelle de l'Agora. Nous avons depuis début de la création de l'association envisagé des événements dans des lieux ouverts de type jardin. Nous avions d'ailleurs un projet d'investir l'espace d'un jardin en ville mais cela n'avait pu aboutir. Nous allons essayer de développer des projets, plus dans le rural, en alliant la culture et la Culture. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'événements artistiques dans des lieux traditionnels tels fours collectifs, pressoirs, aghje à blé... ainsi qu'à la création de jardins plantés spécialement pour servir de décor à un événement théâtral. Tous ces projets se feraient avec nos adhérents et les habitants des lieux. L'Agora deviendrait itinérante et reprendrait son rôle de place publique. Nous pourrions allier ainsi création artistique et transmission de savoirs perdus ou en perdition » conclut Céline BastelicaSi un jour, L’Agora venait à vous dans votre quartier, votre village, ne boudez pas votre plaisir. La culture c’est aussi la solidarité !*Association L’Agora – 14 rue San Angelo – 20200 Bastia