Bastia : Journée de mobilisation et de découverte des joëlettes avec APF France handicap

Il s'agit de mettre en avant les efforts à réaliser pour rendre accessibles des zones comme le littoral ou les équipements sportifs et démontrer l'importance des aménagements inclusifs; de favoriser l’inclusion et le bien-être à travers la pratique d’activités en plein air; de sensibiliser au handicap en valorisant les capacités des personnes en situation de handicap et, enfin, d'encourager l’accès à la nature pour tous grâce à des équipements adaptés.

Découverte des joëlettes

Présentation et démonstration de ce fauteuil roulant handisport adapté aux randonnées.

Initiation pratique : Premiers essais accompagnés sur des parcours adaptés à tous les niveaux

Randonnée en joëlette Adventure et finisher, accessible jusqu’à l’Aldilonda

Cette journée de mobilisation et de découverte des joëlettes se déroulera ce lundi 10 février de 10 à 16 heures plage de l’Arinella à Bastia.« Cet événement, à la fois sportif, inclusif et engagé, vise à sensibiliser à l’accessibilité, promouvoir l’inclusion et défendre les droits des personnes en situation de handicap » souligne Michel Moracchini, chargé de développement des actions associatives à APF France Handicap Territoire Corse.« Cette journée est une opportunité unique de partage, de sensibilisation et de découverte, tout en mettant en lumière les initiatives locales et les bienfaits des activités physiques adaptées. À pied, en fauteuil, en joëlette, débutant ou confirmé... tout le monde est le bienvenu ».« Cette mobilisation locale s’inscrit dans le cadre du mouvement national « Faisons bouger la République », porté par APF France handicap et le Collectif Handicaps, qui rassemble 54 associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, des familles et de leurs proches engagées pour le respect des droits des 12 millions de personnes en situation de handicap et des 11 millions d’aidants en France.Il est important de souligner que chacun, chacune, à son niveau, peut et doit agir pour construire une société plus inclusive » ajoute M. MoracchiniLundi 10 février au Centre de loisirs l’Arinella, de 10 à 16 heures