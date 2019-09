Bastia : Interpellés près de la gare avec arme de poing et gilet pare-balles

La scène s'est déroulée en milieu d'après-midi dans le quartier de la gare à Bastia.

Une patrouille de CRS procède à un contrôle routier et arrête un véhicule comme cela se produit assez souvent.

Suit presque aussitôt l'inspection de la voiture.

A la réaction des fonctionnaires les témoins qui assistent à la scène comprennent que l'inspection s'est avérée payante pour les policiers.



En effet, on apprendra plus tard qu'une arme de poing et un gilet pare-balle ont été découverts dans le véhicule à bord duquel se trouvaient les deux hommes.

Ils ont été aussitôt interpellés, menottés puis conduits au commissariat central de Bastia où ils ont été placés en garde à vue.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Plus d'infos à venir