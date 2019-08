Le premier a été contrôlé avec 2,20 grammes d'alcool dans le sang - en récidive - et roulant sans permis de conduire.

Le second avait, pour sa part, 2,80 grammes d'alcool dans le sang, roulait sans permis de conduire et sans assurance. Et il a aggravé son cas avec un refus de priorité.

Les deux véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière.

Les deux conducteurs devront répondre de leurs actes devant la justice.