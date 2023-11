Bastia : Ilaria Abbiento et Diane Moulenc exposent à Una Volta

Ilaria Abbiento est une artiste napolitaine. Ses recherches, axées sur le thème de la mer, s’inspirent d’une profonde immersion introspective pour construire un récit poétique qui explore son océan intérieur. L’artiste s’exprime essentiellement par la photographie et élabore ses œuvres à partir d’éléments matériels en lien avec les images, parfois avec des textes poétiques et littéraires, étudie des installations in situ et utilise aussi la vidéo. Certaines de ses œuvres font partie de collections d’art publiques et privées. Elle a participé à des résidences d’artistes et a exposé dans des festivals internationaux de photographie, dont le festival Photolux à Lucca et les Photaumnales en France. Ilaria Abbiento a remporté plusieurs prix et reçu de nombreuses distinctions en art contemporain. « Depuis 2017, le Centre Méditerranéen de la Photographie et Photolux Festival à Lucca ont initié un programme de résidences d’artistes dans le cadre d’une collaboration durable qui propose d’encourager la recherche et l’échange culturel Toscane-Corse pour la jeune photographie émergente sur le plan international » indique Marcel Fortini, directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie et Commissaire d’exposition. « Ilaria Abbiento, lauréate du CMP, expose un projet réalisé à Bonifacio en novembre 2021 avec l’aide de la Ville de Bonifacio et l’office de tourisme, le conservatoire du littoral, l’office de l’environnement de la Corse ».



Le travail mené par l’artiste présente un nouveau chapitre de son anthologie aquatique qui comprend 3 éléments : l’eau, la terre, blanche, et le ciel. « L’île représente l’aboutissement de mon éveil, un retour à l’essentiel, à l’amour de l’existence, à la pureté du souffle » souligne l’artiste italienne. « J’ai vécu cette résidence d’artiste en observant le sud de l’île, enchantée par la clarté d’un paysage constellé de pierres blanches, calcaires, façonnées par les embruns »





Diane Moulenc est née à Bastia en 1993. Elle vit et travaille entre la Corse et Paris. A la suite d’études techniques de photographie elle a intégré l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Elle en sortira diplômée en 2018. Ses photographies ont dernièrement été exposées au Centre Culturel Alb’Oru à Bastia et au Photolux Festival. « La série, Tra li monti, présentée à Una Volta est le journal d’une marche à travers la Corse, du nord au sud à l’été 2022 » explique-t-elle. « Pour la première fois c’est un espace naturel et non urbain que j’arpente avec mon appareil photo. Pour la première fois encore, je photographie ces montagnes aux pieds desquelles j’ai grandi. L'esprit vidé par la marche, il n’existe plus que la roche et la lumière. La respiration s’amplifie, tout semble ralentir. Les paysages semblent s’inscrire dans les corps ». La Bastiaise nous offre aussi « Fuori », un projet mené dans le cadre de la résidence d’artiste à Lucca en mars 2022. Cette série a été réalisée hors les murs de la vieille ville toscane. « Photographier est ici un geste d’ancrage. Par ce geste je regarde. Je me donne les moyens d’accéder au monde. Je vais chercher la beauté d’un instant partagé dans la rue, d’une rencontre que seule la curiosité me permet de recevoir»

Une belle exposition à voir jusqu’au 29 décembre.