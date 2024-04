Bastia : "I Mikanò" vont vous faire rire pour la bonne cause

Le ClubHouse Bastia est tout récent, créé à l’automne dernier par Jean-Yves Bonifay, son directeur.

"Le ClubHouse est un modèle novateur d'accompagnement au rétablissement de personnes vivant avec un trouble psychique » explique Jean-Yves Bonifay. « Il s'agit d'un lieu associatif d'entraide et d'activité, loin du milieu médical, qui n'accueille pas de patients, mais des membres. Notre but est de faire reprendre à ces personnes, qui ne sont plus vues comme des malades, des activités du quotidien : travail, loisir, tâches ménagères, cuisine, des activités dont ils avaient été coupés en raison de leur maladie."

"Nous travaillons en liaison constante avec l’ARS, financeur du fonctionnement de la structure, et avec des prescripteurs comme la clinique San Ornello de Borgo, la maison de santé psychiatrique de Luri et l’hôpital de Bastia ».





Si les locaux du ClubHouse, 280 m² rue César Campinchi sont en cours de rénovation le club n’en fonctionne pas moins grâce à un espace de coworking.

Ce samedi c’est donc au profit du Clubhouse Bastia qu’aura lieu un spectacle.

Au programme rire avec la troupe "I Mikanò" (spectacle d'improvisation), danse avec les NoFutal et démonstration de roller avec le Roller Derby Club Bastiacciu.

A ne pas manquer pour la bonne cause !