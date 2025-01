Bastia : Henri Zuccarelli n'est plus

La rédaction le Mercredi 15 Janvier 2025 à 14:14

Henri Zuccarelli n'est plus. Henri Zuccarelli qui exerçait la profession de directeur d'établissements de santé dans la région bastiaise avait été en tant que membre du PRG, et très proche de la majorité municipale et départementale, successivement adjoint au maire Bastia (1977-2008), conseiller général du canton de Bastia-2 (1982-2015), vice-président du Conseil général de la Haute-Corse et président de l'Office HLM de Haute-Corse. Âgé de 80 ans, Henri Zuccarelli a fait partie de ces hommes qui auront marqué la vie politique bastiaise au cours des dernières années. Henri Zuccarelli était le cousin germain d'Emile, ancien maire de Bastia, député de la Haute-Corse puis ministre. Il était également le père de Charles, qui avait été président du Medef de Corse jusqu'en 2022.

Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce deuil.