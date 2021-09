Bastia : Frédéric Graziani, le triathlète amateur qui aime les défis

Ce sont sa tenacité et sa motivation qui ont permis à Frédéric Graziani de dépasser ses limites et participer, à 43 ans, à son premier Iroman, le 12 septembre dernier à Nice. Après une année blanche à cause de la crise sanitaire, cet athlète amateur qui s'est mis au triathlon il y a seulement trois ans, ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de se mesurer à ce défi inédit. Son envie de se mettre au sport n’était pourtant pas innée. "C’est seulement il y a neuf ans que, suite à une remise en question personnelle, je me suis mis au sport et grâce à mon cousin j'ai commencé à faire du trail", explique le sportif originaire du Cap-Corse qui travaille à la mairie de Ville-di-Pietrabugno.Au fil du temps, et des défis sportifs , Frédéric a découvert le triathlon qui rythme aujourd'hui son quotidien. Avec une quinzaine d'heures d'exercice par semaine, le licencié du Triathlon Club Grand Bastia est déjà prêt à relever un autre challenge : il participera les samedi 25 et dimanche 26 septembre, avec d'autres tuniques bleue-azur de son club bastiais, à l’ExtremeMan à Narbonne-Plage. Près de 800 triathlètes, pro et amateurs, se mesureront au cours de cette compétition qui , très courue par les sportifs, propose un programme corsé.Fred Graziani aura donc à effectuer 2 250 mètres de natation, 84 km de vélo et 21 km de course à pied avant de pouvoir rentrer au Pays...