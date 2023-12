Bastia : Fin et début d’année sportive avec la communauté d'agglomération

Ces vacances sportives de la CAB, activités gratuites, sont proposées du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024 !Au programme de nombreuses activités allant de la randonnée au futsal en passant par l’athlétisme ainsi que le tchoukball…A la piscine de la CarboniteDu 26 au 29 décembre et du 2 au 5 janvier de 14h30 à 15h30 ou de 15h30 à 16h30A la piscine du FangoDu 2 au 5 janvier de 9h à 10h ou de 10h à 11hPour les enfants de 10 à 16 ans sachant nagerA la piscine de la Carbonite du 26 au 29 décembre et du 2 au 5 janvier de 9h à 11h30Village de FurianiChapelle Ste MarieLe 5 janvier de 10h à 14h (pique-nique à prévoir)Gymnase de FurianiLe 2 janvier de 9h à 12hGymnase de FurianiLe 3 janvier de 9h à 12hGymnase de FurianiLe 4 janvier de 9h à 12hInformations et Inscriptions sports@agglo-bastia.corsica Tel : 04 95 34 34 26