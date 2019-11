Bastia : «Être ce que je suis » thème des Rencontres en conscience

Le thème de réflexion de cette 3ème édition : Être ce que je suis. «Être ce que je suis a pour but d’éveiller les consciences » explique Geneviève Serre la présidente de l’association La clé d’or. « Ce que je souhaite c’est que toutes les personnes qui vont venir et assiter à nos conférences puissent repartir avec la clé … d’or et qu’avec celle-ci, ils puissent sans peur, en conscience, en confiance ouvrir la porte de leur cœur pour découvrir qui je suis. Il s’agit d’un éveil de la conscience». Sur place jusqu’à demain soir des exposants et 9 conférenciers dont le Professeur Dominique Belpomme, professeur de cancérologie, Président-fondateur de l'ARTAC et Président de la Société Française de Médecine Environnementale - professeur de cancérologie médicale. Les autres conférenciers :

1) Nathalie Filippi - Paoli : Hypnothérapeute, diplômée en hypnose humaniste et thérapie symbolique avancée.

2) Gilles Fournil : Olfacto thérapeute, créateur et enseignant en

olfacto thérapie depuis 1995.



3) Marie-Odile Sansault : Elle se consacre à la diffusion, sur internet ou en face à face, de guidances reçues en canalisation, afin d'aider ceux qui le désirent dans l'accomplissement de leur mission, dans leur contribution à l'évolution de la conscience humaine sur la terre.



4) Professeur Belpomme, cancérologue.



5) Vanina Giannelli : Naturopathe.

6) David Pochard : Astrologue humaniste .

7) Véronique Latreuille: Formatrice en non violence (formée par l’afc Umani), Sophrologue, enseignante d'art martial ,conteuse , conférencière.



8) Sibylle Allemand : Investie dans l'association Terre de Liens, formatrice en Non violence (formée par l’afc Umani),



9) Sandrine Pochard : Créatrice et actrice de son spectacle :

Ex Movere, petite graine d'amour et de conscience.