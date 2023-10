Bastia : En avant-première du Salon du Chocolat, le village italien

Cocktail de bienvenue d'un côté, préouverture du village italien de l'autre : il va y avoir du monde ce jeudi soir à partir de 19 heures sur la place Saint-Nicolas où tout est fin prêt pour célébrer durant 3 jours chocolat et délices de Corse.

Mais si dès jeudi on pourra déguster quelques-uns des meilleurs produits du salon, ce sont l'Italie et le village qui lui est dédié, avec ses mille et une saveurs, qui seront à l'honneur tout au long de la soirée.

On pourra, en effet, faire d'amples provisions des produits venus de l'autre côté de la Tyrrhénienne, mais aussi s'imprégner de l'ambiance transalpine au gré des bars et des restaurants dressés pour la circonstance.



Le tout se fera sur un fond musical assuré par le group Ipop puis suivra dans la soirée un concert du groupe de rock bastiais Snail qui commence à se faire une belle place au soleil.

Et pour ne pas oublier les raisons de ce grand rassemblement de la place Saint-Nicolas, Sandy Évents proposera un défilé "show chocolat".



À ne manquer sous aucun prétexte.