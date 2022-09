Bastia : « Ella » le nouveau spectacle d’I Campagnoli ce mercredi 21 septembre au théâtre

Le groupe I Campagnoli (« Hommes de la terre »), créé en 1989, figure comme un des plus anciens groupes de chants polyphoniques corses. Ils se souviennent encore de leur premier spectacle, un 21 juin, pour la fête de la musique, à Saint-Florent. Des spectacles et des concerts il y en eu beaucoup.



En ce mois de septembre 2022, ils seront sur la scène du théâtre avec « Ella ».

Ella est une ode à la femme. Dans un premier temps, ce projet est né d’un sentiment de révolte contre la violence exercée sur les femmes : violence quotidienne, répétée et parfois mortel comme le meurtre en 2019 à L’Ile Rousse de Julie Douib, tuée par son ancien compagnon. Emue, outrée, révoltée, la population corse s’était mobilisée et une marche organisée pour lui rendre hommage.



A l’occasion d’un concert organisé par l’association Done arritte pour sensibiliser la population et la faire prendre conscience de la gravité de la situation, I Campagnoli avaient répondu présent. Voulant poursuivre cet engagement Guy Calvelli, un des chanteurs à l’origine du groupe a demandé à Jacques Fusina d’écrire le texte emblématique de la chanson qui sera le fil rouge du spectacle : Sò ella.

Le spectacle est bâti autour d’une galerie de portraits de femmes à travers, l’histoire, l’amour ou la guerre. Un spectacle qui rend hommage non seulement à la beauté des femmes, mais à leur courage, leurs vertus et à la passion qu’elles mettent dans tout. Ella, ce ne sont pas toutes les femmes, mais chacune d’entre elles, dans sa singularité.



Pour concrétiser ce projet les membres du groupe Campagnoli ont puisé dans leur répertoire trois thèmes : la guerre et l’histoire, l’amour et le sacré.

Au chant, à la musique, est ajouté la danse. Delphine Nafteux créera et interprétera une chorégraphie spécifique à certains tableaux, permettant au spectateur de suivre et de partager cet itinéraire spirituel autour de la femme. Au fil du spectacle mis en scène par Marie-Ange Geronimi, les illustrations d’Antoine Asaro apparaîtront à la manière du story-board d’un film ou d’une bande dessinée. Projetés aussi en fonds de scène des vidéos, réalisées par le photographe Armand Luciani, illustrant le propos.