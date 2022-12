Bastia : « Du texte à l’image », une belle édition de Cinemusa jusqu’au 16 décembre

Mardi 13 décembre

9h : « Les Liaisons dangereuses »

1h 59min / Drame de Stephen Frears (1988)

Par Choderlos de Laclos, Christopher Hampton

Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer

14h : « Orgueil et préjugés »

2h09min / Romance, Comédie de Joe Wright (2005)

Par Deborah Moggach, Jane Austen

Avec Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike



Mercredi 14 décembre

9h : « Les Liaisons dangereuses »

1h 59min / Drame de Stephen Frears (1988)

Par Choderlos de Laclos, Christopher Hampton

Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer



Jeudi 15 décembre

9h : « Je suis une légende »

1h40min / Science-fiction de Francis Lawrence (2007)

Par Akiva Goldsman, Richard Matheson

Avec Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

14h : « Mort sur le Nil »

2h07min / Policier, Thriller de Kenneth Branagh (2022)

Par Michael Green, Agatha Christie

Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey



Vendredi 16 décembre

9h : « We need to talk about Kevin »

1h50min / Drame, Thriller de Lynne Ramsay (2011)

Par Lionel Shriver, Lynne Ramsay

Avec Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller