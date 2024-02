Bastia : Du micro aux pinceaux...Marie Bronzini expose à l'Alb'Oru

Marie, en bonne insulaire, aime la mer… et beaucoup de ses toiles revisitent son enfance au bord des flots bleus du Cap Corse. Si elle captive toujours autant les auditeurs, elle séduit un nombre croissant de spectateurs par le biais de ses œuvres, exposées avec éclat sur son compte Instagram. « Aujourd’hui je peins tous les jours » souligne-t-elle. « Cette activité je ne l’ai reprise que depuis quelques années, trop occupée auparavant par mon passionnant métier de femme de radio et par mes enfants ». Et pourtant, la peinture, les arts plastiques étaient la première passion de Marie Bronzini. « J’ai débuté dans les arts au lycée du Fango à Bastia puis j’ai poursuivi mon cursus dans cette voie à l’université d’Aix-en-Provence. Plus tard, un stage à RCFM fut pour moi la révélation, conquise par le micro. J’ai donc laissé de côté la pratique artistique. Le besoin de peindre est revenu il y a 4 ans. En octobre 2021, effectuant un reportage sur «La petite Usine » à Bastia, les organisateurs m’ont remis le pied à l’étrier et incitée à participer à leur concours. Une deuxième raison, plus mystique, à la même époque, y est aussi pour beaucoup. Depuis, disposant aussi d’un peu plus de temps libre, je peins et dessine tous les jours ».



Quant à l’inspiration, notre artiste la puise le plus souvent dans ses souvenirs d’enfance, au bord de la mer. Sur toile elle utilise tour à tour l’acrylique, l’huile ou l’encre, en grands ou petits formats, composant elle-même ses couleurs. « Je peins dans mon salon, plutôt la nuit, à la lumière artificielle, car en journée je dispose de zéro espace, zéro lumière ». Son style ? Un travail très figuratif, proche de l’illustration. « Je ne m’inscris pas dans tel ou tel style, dans tel ou tel mouvement. C’est la passion qui me guide. En fait c’est un travail très jeune car je n’ai vraiment repris qu’il y a quelques années. Je suis toujours dans la recherche, je trouve que mon travail n’est pas encore abouti. D’ailleurs le président du Festival Italien m’avait demandé à plusieurs reprises d’exposer lors de sa manifestation mais je ne me sentais pas encore prête ».





L'exposition présente une trentaine de toiles, éclatantes de couleurs et de vie, reflétant la passion et le talent d'une artiste en pleine évolution.