Bastia : Du cinéma pour enfants durant les vacances d'hiver

Durant cette semaine le Studio propose de voir ou revoir le meilleur du cinéma jeune public de 2022 et de début 2023. Et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Sur présentation du Pass Festival (coupon à retrouver dans le numéro de Télérama du 15 février toujours en kiosque) la séance sera au tarif de 3,50 €. Lors des séances du matin, les enfants auront aussi droit à un petit déjeuner et quelques ateliers autour du film : Coloriages, création de masque, dessin sur cailloux ... Et pour compléter la fête, le mardi 21 février, Mardi gras, les enfants pourront venir déguisés. Quinze films jeunesse sortis en 2022 ou 2023 et trois avant-premières sont au programme de cette sixième édition du Festival cinéma Enfants à laquelle prennent part 200 salles de cinéma art et essai adhérentes à l’AFCAE, Association Française des Cinémas d’Art et d’Essais (voir programme ci-joint).