Bastia : Des musicales très rythmées !

Un spectacle de Stéphane Roux (comédien/chanteur) accompagné par deux musiciens: David Fabre à la guitare et Aurélien Maurice à la contrebasse . Un spectacle qui part à la découverte du jeune Gainsbourg des années 60 avant le gainsbar qui lui succédera. On y redécouvre la chanson à texte très jazzy qui a fait la patte de l’homme à la tête de chou.

Décapant de son coté Steve Hill, un homme orchestre québécois qui amène son auditoire dans un univers de folie musicale, imprégné de blues et de rock‘n’roll.

Enfin dépaysement total avec Sofaz, un groupe Maloya elektro. Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset de rencontre entre cultures et savoirs où chant, musique, danse, poésie disent les rêves et réalités communes, les espoirs et les colères, la transe pour mieux nous relier et nous relever.

18h ce samedi CNI a rencontré chanteurs et musiciens lors des balances…

* Le concert « Gainsbourg confidentiel » à revoir ce samedi 23 novembre à 18 heures à La Fabrique de Théâtre, rue N.-D. de Lourdes à Bastia