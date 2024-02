Bastia : Des « Vacances actives pour divertir petits et grands

«Nous avons concocté tout un programme* d’activités très diverses » souligne Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, aux industries culturelles et créatives et à l'ouverture au monde méditerranéen. « Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges à partir de 3 ans avec nos équipes des médiathèques et bibliothèques et nos partenaires : cinéma, sciences, musique, chant, manga»





Et en cette première semaine de vacances plutôt pluvieuses, on ne rechignera pas à prendre place dans la salle de spectacle de l’Alb’Oru pour y regarder un film. « Ciné Zitelli » propose tous les jours des projections de films d’animation captivants destinés aux enfants dès l’âge de 3 ans, en partenariat avec le cinéma « Le Studio ».

Côté musique des stages de composition et de création musicale seront animés par le groupe Nepita. Les amateurs de chants corses auront eux l’occasion de découvrir ou perfectionner leurs compétences lors d’ateliers dédiés. Les passionnés d’audiovisuel pourront s’immerger dans l’univers de la radio avec des initiations au montage, la création de jingles ou encore la fabrication d’un habillage sonore… Après la réussite de la journée de l’Astronomie, samedi dernier, d’autres ateliers de découverte scientifique se tiendront à A Casa di e scenze, à deux pas de l’Alb’Oru. On y proposera également des stages de dessins axés sur les figures féminines scientifiques.





De plus en plus prisée la culture Manga sera à l’honneur à la Mediateca Barberine Duriani le mercredi 6 mars, une journée intitulée « Bastia Jap’Anim ». Au programme : Shooting photo de cosplayers, ateliers manga cover permettant de créer la couverture de son propre manga. Les œuvres créées seront exposées lors de la prochaine convention Manga Mania Bastia. Des ateliers de création de goodies et de sushis complèteront cette journée dédiée à la culture japonaise qui se clôturera avec la projection du film « Blue Giant » de Yuzuru Tachikawa, une fusion de virtuosité graphique et musicale à ne pas manquer.

« Cette journée servira d’avant-goût au festival de films animés japonais qui sera organiser en 2025 au centre culturel Alb’Oru par l’association Cinem’Associu et la Ville de Bastia » ajoute M. Lacave. « Une opportunité unique pour les passionnés de plonger dans l’univers captivant de l’animation japonaise ».

