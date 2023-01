Bastia Corsica 2028, bientôt capitale européenne de la culture ?

La culture a fait salle comble ce vendredi 6 janvier pour la présentation de la restitution des ateliers de la « Fabrique du projet » dédié à ce dossier.L’aventure européenne de Bastia a débuté en octobre 2021 avec l’annonce publique de la candidature de la ville au label de Capitale Européenne de la Culture pour l’année 2028. « Bastia, mais aussi toute la Corse » entend bien préciser Pierre Savelli le maire de la « capitale culturelle et intellectuelle de l’île ».Pour porter ce projet ambitieux était alors créée l’association « Bastia-Corsica 2028 ». Le 2 janvier dernier le dossier de candidature était officiellement déposé au ministère de la Culture.En compétition, en France, pas moins de 9 villes : Montpellier-Sète, Amiens, Reims, Bastia, Clermont-Ferrand, Bourges, Nice, Rouen et Saint-Denis. « Cette candidature entend renforcer les liens entre tous les territoires de l’île pour mieux faire réseau et structurer une dynamique d’ensemble, accélérer les transformations sociales et économiques dont notre île a besoin et faire rayonner nos singularités à l’échelle européenne » souligne encore le maire de Bastia.Le Dossier est chapeauté par un commissaire général Pierre Lungheretti, une sommité dans le monde de la culture : directeur délégué du Théâtre national de Chaillot, ancien directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, ancien directeur du théâtre Kallisté et des affaires culturelles de la Ville d’Ajaccio, ancien directeur général de la culture de la Ville de Rennes, conseiller, directeur adjoint puis directeur de cabinet de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, et d’adjoint au directeur général de la création artistique au ministère de la Culture de 2009 à 2012. Il a également été conseiller de la ministre de la Culture de la République d’Albanie et directeur régional des Affaires culturelles…. « Notre candidature s’appuie fortement sur l’héritage patrimonial, matériel et immatériel de Bastia et de la Corse, en particulier sur celui du Riacquistu, en même temps qu’elle se projette vers demain et ailleurs » souligne P. Lungheretti. « Un projet artistique et culturel qui doit entrainer une métamorphose du territoire. Aussi avons-nous mis en place une méthode de contribution participative partant d’une réalité du territoire mais cette contribution vise à développer une stratégie sur le long terme ».Pour monter ce dossier, une « Fabrique du Projet » a été construite. Un travail conduit avec des acteurs culturels et la société civile dès décembre 2021. Si le programme artistique et culturel présenté dans la candidature n’est encore qu’une projection, 127 projets ont d’ores et déjà été imaginés dans le cadre de 13 programmes phares. Et d’autres dans le cadre desqui ont donné lieu à autant d’ateliers.« Notre candidature a tous les atouts pour promouvoir la diversité culturelle et les valeurs humanistes de l’Europe, et susciter ainsi l’intérêt d’un large public européen et international » indique encore P. Lungheretti. « À cet effet, de nombreux liens ont déjà été noués avec des villes détentrices du titre de capitale européenne de la culture comme Donostia, Matera, Gênes, Rijeka, Novi-Sad et avec des villes candidates, notamment les villes de Tchéquie, pays qui élira l’autre capitale européenne de la culture 2028. Avec la langue corse on a aussi un élément singulier distinctif à faire valoir dans cette candidature ».Parmi les impacts attendus : Redessiner la géographie culturelle du territoire et favoriser de nouvelles mobilités des populations et des œuvres, favoriser la réussite éducative des jeunes, renforcer le tissu créatif, notamment les industries culturelles et créatives, et ainsi diversifier l’économie locale, faire de la culture une dimension transversale de l’action publique et non un simple secteur, orienter les politiques touristiques vers des offres qualitatives.Pour armer le dossier, « Bastia-Corsica 2028 » s’est rapprochée des acteurs culturels, de la société civile et des nombreuses institutions dont la Collectivité de Corse. « Nous avons tout de suite adhéré au projet car il s’agit d’une démarche territoriale » déclare Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la Culture, du Patrimoine, de l'Education et de la Formation, « Toutes nos directions se sont impliquées dans ce projet car les enjeux de cette candidature rejoignent les enjeux culturels de la Collectivité. On a vraiment envie que la culture soit au cœur de la politique que l’on défend. On se félicite d’ailleurs déjà, quel que soit le résultat de cette candidature, de la transversalité de travail qui s’est créée avec un grand nombre de projet qui ont émergé. Il y a c’est certain aussi des enjeux pour notre jeunesse». Pour Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, « on est devant un projet qui permettra de construire quelque chose de novateur et ce quel que soit le résultat de la candidature. On a aujourd’hui un socle solide pour travailler. Après cette candidature, rien ne sera comme avant. Notre candidature est très insulaire certes, mais singulière, très ambitieuse, très riche car elle aborde différentes dimensions qui sont au cœur des sujets européens ».Autre partenaire important l’Université de Corse. « Pour nous c’était une évidence que d’adhérer à ce projet » souligne Alain di Meglio, Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université de Corse. « On a déjà une pratique culturelle, un rôle dans le changement durable de la société, on s’est logiquement impliqué dans tous les ateliers ». La Communauté d’Agglomération de Bastia est également partie prenante : « La CAB à la compétence économique requise et cette candidature est une belle promotion pour la ville » déclare Philippe Peretti, conseiller communautaire mais aussi adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine.La société civile apporte elle aussi sa pierre à l’édifice via le CESEC, Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de la Corse. « Le CESEC a adhéré avec enthousiasme au projet » déclare Marie-Jeanne Nicoli, sa présidente. « La méthode utilisée est importante car outil de mobilisation de l’ensemble des acteurs de la société. On considère que c’est déjà une réussite dans le domaine des rencontres, des échanges, de la mutualisation des talents. Autre point essentiel : on remet au centre du développement de l’île, l’art et la culture. Ce sont en effet des leviers importants du développement d’un territoire, cela favorise la cohésion sociale, c’est une passerelle intergénérationnelle. La culture peut même proposer des chemins inédits. C’est une formidable aventure ».La culture à Bastia, c’est la délégation de Mattea Lacave. « Ce projet est déjà une réflexion profonde, un travail transversal qui dépasse les clivages politiques. Et on a déjà gagné par rapport à cette synergie trouvée. On a vraiment beaucoup de choses à dire dans la création et on ne peut en sortir que grandi ».