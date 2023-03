Bastia : Connaître la mobilité solidaire pour aider les demandeurs d'emploi

« Notre association, MobIn France, a été créée en août 2017 avec pour but favoriser l’accès à la mobilité pour tous, en particulier les publics en difficulté, en fédérant différents acteurs de la mobilité et en devenant un interlocuteur national » explique Pascal Grand, Directeur du réseau national de Mobilisation Inclusive qui se décline en 12 fédérations régionales dont MobIn Corsica. "Nous sommes là pour fédérer les acteurs régionaux, pour développer leurs compétences, leurs projets, être plus représentatifs. On souhaite aussi s’ouvrir aux collectivités et au secteur privé. Le but de MobIn est de venir en aide aux personnes en proie à des difficultés de déplacements au quotidien et qui handicapent leur vie comme par exemple l’accès à l’emploi. Cela représente quand même 20% de la population. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser les moyens de déplacement voire ont peur, font un blocage. Notre public cible notamment les jeunes ou les adultes en insertion, sociale ou professionnelle ».



En Corse, MobIn Corsica est présidée par François Huguet, par ailleurs directrice de l’association OPRA qui œuvre au quotidien dans les quartiers sud de Bastia. « MobIn Corsica regroupe 12 adhérents, 12 associations* dont les Missions Locales » souligne F. Huguet. « Cette journée de formation avec Josy Saelen, responsable de l’animation fédérale MobIn, est à leur intention afin qu’ils soient mieux informés, mieux sensibilisés pour agir dans ce domaine de la mobilité. On souhaite aussi les faire travailler ensemble afin de trouver des solutions. On s’aperçoit que beaucoup de gens ne peuvent travailler en raison de ce problème de mobilité, surtout en Corse où la ruralité est bien présente. Sur notre île, une personne sur 4 rencontre des difficultés de mobilité qui impactent leur vie sociale et professionnelle. La mobilité est le 1er frein au recrutement, à l’emploi. Beaucoup d’employeurs recherchent en effet des candidats mobiles. On veut donc aider ces personnes afin qu’elles ne soient pas en rupture de travail ».



La loi d’orientation des mobilités de décembre 2019 reconnait, pour la première fois, la nécessité d’une mobilité solidaire. « Il s’agissait d’une formation sur la mobilité solidaire et inclusive avec les enjeux et les leviers pour agir à destination des élus locaux, des structures, des associations et des collectivités » indique Josy Saelen. « Elle regroupait 15 participants, acteurs institutionnels et régionaux de l’insertion par la mobilité. Parmi les objectifs de cette journée notamment : comprendre le cadre législatif, institutionnel et local de la mobilité inclusive, découvrir l’écosystème des acteurs nationaux et territoriaux, comprendre le parcours mobilité et les métiers liés ou encore identifier les solutions de mobilité solidaire de son territoire. Par la suite, cette formation sera déployée dans toute la Corse pour les structures intéressées ».



Renseignements : Françoise Huguet au : 06 14 88 14 03