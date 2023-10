Bastia : Beaucoup de monde pour la 1ère du "Marché Vinted"

Activité inhabituelle ce samedi au COSEC Pepito Ferretti à Montesoro. Sur le terrain de handball extérieur une quarantaine de stands avait été dressée par les jeunes adhérents du centre social : vêtements pour enfants et adultes, jouets de toutes sortes, livres, CD, bibelots….« Il s’agit d’une journée dédiée à la vente et l’achat de vêtements et d’objets divers par nos jeunes afin qu’ils se fassent un peu d’argent de poche avant les fêtes » explique Françoise Filippi qui avec Pierre Savelli, le maire de Bastia, se sont pris au jeu en chinant eux aussi. «Tout adolescent intéressé avait pu réserver un stand, à travers un formulaire d’inscription, pour mettre à la vente ses biens et permettre aux autres participants, inscrits ou de passage, de faire des bonnes affaires ».



En parallèle de nombreuses animations étaient proposées par des clubs sportifs : initiations et démonstrations de tennis, aïkido, foot en marchant, twirling, atelier de maquillage… Les pompiers de Bastia étaient aussi présents pour apprendre les premiers gestes de secours. Ces animations ont pu se faire grâce à un partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Bastia.