Bastia : Beau succès pour la première édition de « l'Opéra déconfiné »

« Cette opération Opéra déconfiné consistait en des impromptus d’opéra gratuits dans 4 quartiers de la ville » explique la mezzo-soprano bastiaise qui s’est inspirée des expériences menées par le CALMS, le Collectif des Artiste Lyriques et Musiciens pour la Solidarité, depuis plusieurs années dans les villes d’Aix en Provence, Marseille, Nice, Paris ou encore Tarascon.



« C’était une première en Corse. Au total 36 micro-concerts, sans artifices, sans apparats avec juste deux chanteurs et un pianiste. Une forme brève donc qui a suscité beaucoup de curiosité parfois même des frustrations car certaines personnes ont accroché et ont eu envie de plus. Je pense que cette opération, cette mission, au pied des immeubles des bastiais qui avaient pour but de promouvoir l’accès à la culture pour tous et de valoriser les artistes lyriques insulaires a été un succès. Je crois sincèrement qu’on a donné l’envie à certaines personnes d’aller à l’opéra»





4 lieux

Tous les mercredis soirs, du 3 juillet au 31 août, entre 17h et 20h, quatre mini-récitals d’opéra, d’une vingtaine de minutes chaque, ont ainsi été donnés successivement dans 4 quartiers prioritaires de la ville : Place Vattelapesca et Place Vincetti en centre- ville, Cité des arbres et Place Claude Papi dans les quartiers sud. Ces mini-concerts réunissaient à chaque fois deux solistes, duos ou solos, et un pianiste ou un accordéoniste, des artistes locaux de toutes les générations, chanteurs confirmés, réputés où en pleine ascension : Amélie Tatti, Anne-Laure Allegre, Jean-Jacques Ottaviani, Marina Luciani, Jean-Antoine Feralli, Lucile Chenot-Ramelli, François Colin, Maryline Leonetti, Elodie Tisserand, Antoine Maestracci, Anaïs Gaggeri, Emmanuelle Mariini, Brigitte Olmetta, Anne-Marie Grisoni, Marion Giansily, Jérémie Vuilliamer, Guy Luciani, Mikhael Piccone, fondateur du CALMS et Armand Paoli.



« Le bilan est très positif et l’objectif atteint » se réjouit Élodie Tisserand qui clôturait cette belle opération ce mercredi 31 août, accompagnée par le virtuose accordéoniste Armand Paoli. « Il y a eu une grosse implication des artistes qui ont été enchantés de faire connaitre leur art à des publics qui n’ont pour la plupart jamais l’occasion d’aller à l’opéra. On a ramené l’opéra dans la rue comme au temps où les gens chantaient dans la rue. On a remis la voix dans la rue des conditions parfois difficiles en raison des bruits environnants mais on a pris beaucoup de plaisir à partager notre passion. Au début ce sont surtout des passants qui étaient présents puis on a eu des fidèles dans chaque quartier, des sortes d’afficionados et puis surtout j’ai noté l’engouement des enfants, notamment à Lupino où une petite fille a même chanté. Peut-être, et c’est aussi un des buts de l’opération, cela suscitera-t’ il des vocations. C’était pour moi la saison Une de cette opération Opéra déconfiné en Corse. J’espère que celle-ci sera reproduite. Je soulignerai la grande implication de la mairie et de ses services qui ont grandement contribué au succès de celle-ci. L’opéra et ses artistes méritent ce genre d’aide et on espère aussi pourquoi pas en faire d’autres dans l’année»