Bastia : Avec une enveloppe de 220 000 €, la Ville lance une nouvelle édition du budget participatif

Permettre aux Bastiais de choisir plusieurs chantiers de l’année à venir. C’est sur ce principe que se base l’initiative « budget participatif », mise en place par la mairie de la ville depuis 2018. Ce mardi 25 avril la municipalité lance une nouvelle édition de ce dispositif qui permettra aux citoyens de proposer des projets d'investissement auprès de la Ville. Ses services étudient leur faisabilité juridique, technique et financière. Les projets jugés recevables sont ensuite soumis au vote citoyen.Du 25 avril au 25 juin 2023, les Bastiais pourront déposer auprès de la Mairie, un projet qu’ils auront imaginé pour participer à construire le Bastia de demain.Cette année, les projets déposés devront correspondre à au moins une des 3 thématiques suivantes :- le numérique et la ville,- la défense de l'environnement et de la biodiversité,- le bien-vivre ensemble et la solidarité intergénérationnelle.Pour participer, il suffit de résider ou de travailler principalement à Bastia. Les associations et collectifs peuvent également participer en leur nom. Aucune technicité particulière n'est demandée, il suffit de décrire son idée en quelques lignes. Le dépôt des projets s'effectue sur le site de la ville ( www.bastia.corsica .bastia.corsica ) ou bien dans un des établissements au sein desquels une urne et des formulaires à remplir sont mis à disposition des participants : (Mairie centrale, Maison du Centre Ancien, Maison des Quartiers Sud, Maison des Services publics, Centre Social François Marchetti, Centre culturel Alb’Oru, Centre culturel Una Volta).Au total, la mairie de Bastia alloue 220 000 euros au dispositif de budget participatif. Une enveloppe similaire à celle de l’année passée, symbole d’une initiative qui fonctionne bien.