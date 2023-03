Bastia : Avec leur dévotion, e donne di San Ghjisè incarnent le sens de la famille

Dernier soir de la neuvaine ce samedi à l'église de Saint Joseph qui chaque soir a accueilli une confrérie différente. Parmi les fidèles, on peut trouver assise au premier rang Zézette Gironi, les femmes qui l'entourent l'attestent "c'est sa place, Zézette est toujours assise sur le premier banc à droite'"



Zézette est San ghjisippana, voilà 88 ans qu'elle assiste à la fête patronale. Son attachement à Saint Joseph, personnage de la tradition chrétienne et au quartier du même nom est pour elle viscéral. Appréciée de tous, elle est une des doyennes du "Faubourg San Ghjisè" comme aiment l'appeler les personnes qui vivent dans ce petit coin de paradis. San ghjisippina dans l'âme, Zézette évoque son quartier et sa piété "je suis née au 18 rue Saint Joseph, j'ai toujours vécu ici. Déjà en 1940, ma mère s'occupait de l'église, je fête San Ghjisè depuis que je respire".



Le conopée, ce tissu qui enveloppe le tabernacle, c'est elle qui l'a brodé lorsqu'elle avait 16 ans "j'avais brodé des épis de blé et des grains de raisin" se souvient-elle avec nostalgie.



Un peu plus loin, Evelyne Mari émue assiste aussi à la neuvaine, "je vis ici, je fête notre Saint depuis toujours et je mourrai ici, quand je partirai c'est dans cette église que je veux qu'on me mette, toute ma vie jusqu'à mes 68 ans , j'ai prié Saint Joseph, il m'a beaucoup exaucée et m'a toujours protégée. Mon fils et moi sommes prieurs dans la confrérie, dans ma famille nous sommes tous très attachés à notre Saint, ça nous coule dans les veines. Ici, je connais tout le monde, pères, mères et Saint Esprit. Et recevoir le Cardinal et l'Evêque ça me fait vraiment plaisir".



Dimanche, ces anciennes du quartier ouvriront la porte de leur maison comme le veut la tradition, et elles offriront à leurs visiteurs les panzarotti préparés d'après la recette de leurs aïeules, le patrimoine immatériel du quartier. E donne di San Ghjisè s'occupent des fleurs, vendent les chapelets et autres objets de dévotion, décorent le Saint, vendent les bougies et ont un rôle honorofique au sein de l'archiconfrérie essentiellement composée d'hommes.



Ces femmes prieures participent aux festivités de leurs quartier et d'ailleurs.