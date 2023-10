Bastia : Au lycée Giocante de Casabianca place aux Erasmus days

Erasmus est un programme européen soutenu par la Commission Européenne, qui vise à encourager la mobilité des jeunes et des adultes, tant à l'intérieur de l'Europe qu'à l'extérieur de ses frontières. Chaque pays participant dispose d'une agence nationale dédiée, et Laurent Verdier était chargé d'informer les élèves du lycée bastiais sur les opportunités offertes par Erasmus, programme qui s'étend désormais de la maternelle à la retraite, englobant un large éventail de publics, des étudiants aux enseignants et aux professionnels. En France, plus de 780 000 personnes bénéficient chaque année de ce programme, qui fait de la France le pays d'accueil le plus important pour les participants en provenance d'autres pays européens.

Le lycée Giocante de Casabianca est pleinement engagé dans le programme Erasmus depuis 2021, avec une participation confirmée jusqu'en 2027. « Après avoir fait acte de candidature en 2020 nous avons été intégrés en 2021 et cela court jusqu’en 2027 » souligne Murielle Quintard, enseignante en BTS tourisme en gestion relation client, en gestion de l’information touristique et responsable des mobilités européennes au sein de l’établissement. « L’objectif de cette journée était de communiquer sur la journée Erasmus et sur la section BTS Tourisme et son expérience de mobilités européennes. Une très belle expérience en Europe pour améliorer les langues, rencontrer et échanger avec des européens pendant ses études en BTS Tourisme, insérer dans son CV européen une expérience professionnelle à l’étranger. Dans le cadre d’Erasmus on se focalise cette année sur le thème des compétences. Compétences interculturelles autant linguistiques et professionnelles. Dans notre lycée cela concerne une classe de 26 élèves en 1ère année de BTS et 22 en deuxième année. Concrètement depuis qu’on a eu l’accréditation en 2021, on a fait partir une quinzaine de jeunes. Partir est pour eux synonyme d’améliorer les langues, rencontrer d’autres jeunes européens et également se former puisqu’ils vont dans des entreprises touristiques comme Offices Tourisme, agences de voyage, tour-opérateurs, transporteurs etc. Jusqu’ici nous avons expérimenté des séjours de neuf et quatre semaines. En 2022 on a expérimenté un départ à Québec ville avec laquelle on a un partenariat avec un établissement ».



Des retours d’expérience

Les retours d'expérience des étudiants ont été extrêmement positifs. Ces expériences ont contribué à leur ouverture sur l'Europe, renforcé leur confiance en eux, et amélioré leurs compétences linguistiques. En 2022, le lycée a élargi son champ d'action grâce à un partenariat avec une école à Québec, offrant aux étudiants la possibilité de poursuivre leurs études en DEC (3ème année complémentaire au BTS Tourisme, équivalente à une Licence) après leur séjour en Europe. En 2023, le lycée Giocante prévoit huit mobilités de stages de neuf semaines en Europe, avec des destinations telles que l'Italie, Malte, l'Espagne et les Canaries. De plus, des mobilités de formation sont prévues à Québec, Malte et en Grèce. Pour 2024, dix mobilités à Helsinki en Finlande sont déjà programmées



L’Université de Corse aussi…

Comme l’a spécifié Laurent Verdier, l’intervenant de ce mardi à Bastia, Erasmus s’adresse à toutes les catégories d’âge et ainsi est proposé aux élèves de l’Université de Corse. « Pour nos étudiants cela représente une possibilité de partir pendant un semestre ou une année étudier dans université partenaire en Europe mais aussi d’effectuer des stages à l’international » explique Marie Celio, gestionnaire administratif de la mobilité étudiante à l’université de Corse. « Cette année on en a une trentaine au premier semestre, de septembre à Janvier. D’autres partiront de février à juin. Même si pour certains c’est un petit peu difficile de quitter la Corse, au final ça reste toujours une expérience positive. Les destinations préférées des étudiants insulaires sont l’Espagne, l’Italie, la Norvège et la Roumanie ».