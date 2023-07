Bastia : Appel contre le non-lieu dans l'enquête pour harcèlement visant l'ex-préfet de Haute-Corse

Le parquet de Bastia avait confirmé jeudi l'abandon des poursuites visant M. Thirion, préfet de Haute-Corse de 2015 à 2017, qui faisait l'objet d'une enquête depuis 2022.

Anne Ballereau, sous-préfète de Calvi, avait déposé une première plainte le 30 décembre 2019 contre l'ex-préfet, pour harcèlement moral dans le cadre du travail et harcèlement sexuel par personne ayant autorité.

Celle-ci avait été classée sans suite par le parquet en mars 2021, pour infraction insuffisamment caractérisée et Mme Ballereau avait déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile en janvier 2022, entraînant la saisine d'un juge d'instruction.

M. Thirion n'avait pas été mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire, mais placé sous le statut de témoin assisté, avant donc de bénéficier d'un non-lieu.







"Nous faisons appel pour deux raisons", a déclaré par téléphone à l'AFP Me Alexandre Martin, un des avocats de Mme Ballereau. "Le juge d'instruction n'est pas allé au bout de son raisonnement en ne retenant pas de charges contre M. Thirion, alors même qu'il relève au travers de plusieurs témoignages des comportements dégradants méprisants et moqueurs", a-t-il estimé.

"D'autre part, car l'affaire récente d'Aix-en-Provence, dans laquelle il (M. Thirion) est accusé d'une agression sexuelle, est un élément nouveau qui vient démontrer et illustrer que Mme Ballereau n'est pas une menteuse", selon l'avocat, qui va déposer cet appel devant la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Bastia avec sa consoeur Me Emmanuelle Franck.

Après son poste en Corse, l'ex-préfet avait été nommé en 2019 directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au ministère de l'Intérieur.





Alain Thirion est actuellement suspendu "à titre conservatoire" de ce dernier poste, depuis début juillet, à la suite d'autres soupçons d'agression sexuelle sur une jeune femme. Les faits se seraient déroulés fin juin à l'Ecole supérieure des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence, selon le quotidien Corse Matin et une source proche du dossier.

Une mission d'inspection a été diligentée et devrait rendre ses conclusions en août, selon le ministère de l'Intérieur. M. Thirion avait été dans la foulée remplacé par Julien Marion en Conseil des ministres.