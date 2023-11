Bastia : "À la guerre comme à la guerre" au théâtre Sant’Angelo

« Ze troop est une troupe que j’ai constituée il y a quatre ans » nous apprend Myriam Renoux, auteure et metteure en scène. En 2021, ses 4 comédiens avaient joué une première pièce : « Faites sauter la banque ». La troupe s’est depuis métamorphosée et agrandie et ils seront 8 sur les planches en cette fin novembre. « Cette pièce je l’avais depuis très longtemps en tête, car je suis une passionnée de cette époque. Il me fallait du temps et aussi des comédiens pour la monter, car elle comporte beaucoup de personnages. C’est une comédie en quatre scènes qui dure deux heures* ».

L’action se déroule en 1942, au sein d’une famille française lambda qui subit l’occupation, la collaboration et qui doit s’adapter à cette situation. Aux côtés du couple évoluent un prêtre, un soldat anglais, un faux résistant, une collabo, des officiers allemands... «Plusieurs petits problèmes surviennent au sein du couple, des incidents qui émaillent, troublent sa vie ». Une pièce drôle dans un contexte pourtant dramatique de l’époque. « Effectivement en 1942, la vie n’était pas rose, mais le pari c’était de tourner en dérision certains évènements, arriver à se servir de quelque chose de grave et à le détourner pour que ça reste léger et drôle, malgré quelques scènes difficiles dues à cette période qui a été horrible ».

Dans cette pièce tout a été minutieusement étudié par l’auteure, des costumes au décor. À partir du moment où le spectateur va pousser la porte d’entrée du théâtre, il va basculer dans une autre époque et la machine à remonter le temps va se bloquer à 1942. Sur scène, une vieille cafetière, un buffet, un fourneau à bois, un poste TSF des années 40… Impressionnant, voire terrifiant, même de voir ces officiers allemands, plus vrais que nature. Et ce n’est pas tout, d’autres surprises attendent le public. Deux représentations à Bastia pour un travail de plusieurs mois. Aussi la troupe n’a-t-elle qu’une envie: partir en tournée sur l’île. « Nous sommes une toute petite troupe, avec très peu de budget » souligne M. Renoux. « Le challenge à relever est donc de se produire un peu partout. On se tient à la disposition des institutions, des mairies, des entreprises pour qu’on puisse jouer dans leurs infrastructures*. L’idéal serait de jouer une ou deux fois par mois. Ce serait la récompense de notre travail ».



*Renseignements et réservations (conseillées) au : 06.47.78.16.55



Théâtre Sant’Angelo à Bastia

Vendredi 24 et samedi 25 novembre à 20h30

« A la guerre comme à la guerre »

Pièce de Myriam Renoux

Mise en scène Myriam Renoux

Avec

Myriam Renoux

Isabelle Pariset

Peggy Villa

Thibault Sciacca

Saveriu Bonelli

Charles -Emmanuel Terriaga

Didier Antonelli

Jean-Philippe Serpi

Décor : Myriam et Vincent Renoux

Régie : Vincent Renoux